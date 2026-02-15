Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League Estadão Conteúdo 15.02.26 10h52 Treinador Vitor Pereira (Instagram @vitorpereira.official) O português Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi anunciado neste domingo como novo técnico do Nottingham Forest. Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League. "O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar que Vítor Pereira foi nomeado treinador principal com um contrato de 18 meses", afirma comunicado do clube. "Ele será acompanhado pela comissão técnica formada por Filipe Jorge Monteiro Almeida, Luis Miguel Moreira Da Silva, Bruno Filipe Araújo de Moura e Pedro Simão Capela Silva Lopes." Vitor Pereira assume o lugar de Sean Dyche, demitido na quinta-feira, e assinou contrato até junho de 2027. Dyche dirigiu o Nottingham Forest por 25 jogos após substituir Ange Postecoglou, que foi o sucessor de Nuno Espírito Santo. A estreia do técnico será contra o Fenerbahçe, na quinta-feira, pela Liga Europa. No domingo, o time recebe o Liverpool pela Premier League. Vitor Pereira trabalhou com o dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, no Olympiacos, foi demitido do Wolverhampton após ter evitado o rebaixamento do clube. Vitor Pereira dirigiu o Corinthians em 2022 e terminou o Brasileiro na quarta colocação. No ano seguinte, ele se transferiu para o Flamengo, mas permaneceu apenas 20 partidas no cargo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Nottingham Forest Vitor Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 Futebol Parazão volta a ter jogos no feriadão de Carnaval após mais de 10 anos; relembre Neste domingo (15), segundo dia oficial de folia, os seis jogos da última rodada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 15h30. 13.02.26 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo 15.02.26 7h00