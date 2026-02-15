Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest

O português Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi anunciado neste domingo como novo técnico do Nottingham Forest. Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League.

"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar que Vítor Pereira foi nomeado treinador principal com um contrato de 18 meses", afirma comunicado do clube. "Ele será acompanhado pela comissão técnica formada por Filipe Jorge Monteiro Almeida, Luis Miguel Moreira Da Silva, Bruno Filipe Araújo de Moura e Pedro Simão Capela Silva Lopes."

Vitor Pereira assume o lugar de Sean Dyche, demitido na quinta-feira, e assinou contrato até junho de 2027. Dyche dirigiu o Nottingham Forest por 25 jogos após substituir Ange Postecoglou, que foi o sucessor de Nuno Espírito Santo.

A estreia do técnico será contra o Fenerbahçe, na quinta-feira, pela Liga Europa. No domingo, o time recebe o Liverpool pela Premier League. Vitor Pereira trabalhou com o dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, no Olympiacos, foi demitido do Wolverhampton após ter evitado o rebaixamento do clube.

Vitor Pereira dirigiu o Corinthians em 2022 e terminou o Brasileiro na quarta colocação. No ano seguinte, ele se transferiu para o Flamengo, mas permaneceu apenas 20 partidas no cargo.