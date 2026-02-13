Parazão volta a ter jogos no feriadão de Carnaval após mais de 10 anos; relembre

O feriado de Carnaval no Pará, em 2026, não será marcado apenas por blocos e desfiles. Em meio às programações festivas espalhadas pela capital e pelo interior do estado, o futebol também ganhará espaço. Pela primeira vez em mais de uma década, o Campeonato Paraense terá rodada cheia durante o período momesco. Neste domingo (15), segundo dia oficial de folia, os seis jogos da última rodada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 15h30.

A mudança ocorre por conta de ajustes no calendário do futebol brasileiro. A última vez que o Parazão teve partidas no Carnaval foi em 2015, quando Paragominas e Tapajós se enfrentaram no dia 14 de fevereiro, sábado de Carnaval, na Arena Verde. Naquela edição, o confronto foi isolado, enquanto as demais partidas da rodada ocorreram na quarta-feira anterior.

Alguns anos antes, em 2010, o Carnaval também recebeu um jogo envolvendo um dos grandes clubes da capital. No dia 13 de fevereiro, o Clube do Remo venceu o Independente por 4 a 3, em Tucuruí, em duelo válido pela quinta rodada do primeiro turno.

Tradicionalmente, o Parazão é paralisado no período carnavalesco por questões de segurança. Com a intensificação das programações nos municípios do interior, parte significativa do efetivo policial é deslocada para atuar nos eventos festivos, o que comprometeria o policiamento nos estádios.

Para 2026, porém, a Federação Paraense de Futebol precisou adequar o calendário às determinações da Confederação Brasileira de Futebol. O estadual terá de ser encerrado até o dia 8 de março. Além disso, a competição ocorre simultaneamente à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, da qual o Remo participa, o que contribuiu para o encurtamento do cronograma.

A necessidade de acelerar o calendário fica evidente na sequência prevista. As quartas de final, cujos confrontos serão definidos após os resultados deste domingo, já estão marcadas para o dia 18 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas.

Rodada decisiva

Com cinco rodadas concluídas, o Campeonato Paraense chega ao momento decisivo da primeira fase. Todos os seis jogos serão realizados no mesmo horário, com cenário aberto tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.

Apenas três equipes já garantiram vaga nas quartas de final: Cametá, Tuna Luso e Clube do Remo. As outras cinco vagas seguem indefinidas e serão disputadas por oito clubes, o que mantém a expectativa elevada para a rodada derradeira.

Líder com 11 pontos, o Cametá já assegurou presença no mata-mata, mas ainda busca confirmar a melhor campanha geral. Tuna e Remo aparecem logo atrás, com nove pontos cada, também classificados, mas atentos à possibilidade de melhorar suas posições e garantir vantagens no cruzamento das quartas.

A disputa pelas últimas vagas envolve clubes tradicionais e equipes que surpreenderam ao longo da competição. O Paysandu ainda depende de resultado para avançar. Também seguem na briga Castanhal, Capitão Poço, Águia de Marabá, Santa Rosa, São Raimundo, Amazônia Independente e São Francisco.