Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta

O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno

Lívia Ximenes
fonte

A atriz Isadora Cruz é namorada do esquiador e medalhista olímpico Lucas Pinheiro (Reprodução)

A namorada de Lucas Pinheiro Braathen, a atriz Isadora Cruz, revelou que esteve ensaiando o hino nacional do Brasil com o atleta, antes das Olimpíadas de Inverno. O esquiador ficou no topo do pódio do slalon gigante e se tornou, nesse sábado (14), o primeiro brasileiro a garantir uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno. Ao ser consagrado como o maior na categoria, a arena ressoou o tema da vitória, lembrado especialmente pelas conquistas de Ayrton Senna na Fórmula 1.

“Estive estudando o hino nacional com ele, que para mim, é lindo, rico e poético. É bonito de ver esse interesse que ele tem pela cultura, esse amor e essa paixão que ele tem pelo Brasil”, disse Isadora. A atriz esteve apoiando de Lucas durante a preparação. O esquiador treinou na Áustria para descer a montanha em Bórmio, na Itália, com maestria.

Além de ser o primeiro do Brasil a fazer história na neve, Lucas também é o primeiro da América Latina. Filho de brasileira e norueguês, em 2023, ele decidiu deixar a bandeira do pai e abraçar a da mãe. “Eu esquiei com meu coração, com minha intuição, com força brasileira, para trazer essa bandeira em cima do pódio. É do Brasil”, contou.

