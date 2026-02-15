Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno Lívia Ximenes 15.02.26 8h53 A atriz Isadora Cruz é namorada do esquiador e medalhista olímpico Lucas Pinheiro (Reprodução) A namorada de Lucas Pinheiro Braathen, a atriz Isadora Cruz, revelou que esteve ensaiando o hino nacional do Brasil com o atleta, antes das Olimpíadas de Inverno. O esquiador ficou no topo do pódio do slalon gigante e se tornou, nesse sábado (14), o primeiro brasileiro a garantir uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno. Ao ser consagrado como o maior na categoria, a arena ressoou o tema da vitória, lembrado especialmente pelas conquistas de Ayrton Senna na Fórmula 1. VEJA MAIS Lucas Braathen se emociona após ouro nos Jogos de Inverno: 'Ponto de inspiração para crianças' Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 “Estive estudando o hino nacional com ele, que para mim, é lindo, rico e poético. É bonito de ver esse interesse que ele tem pela cultura, esse amor e essa paixão que ele tem pelo Brasil”, disse Isadora. A atriz esteve apoiando de Lucas durante a preparação. O esquiador treinou na Áustria para descer a montanha em Bórmio, na Itália, com maestria. Além de ser o primeiro do Brasil a fazer história na neve, Lucas também é o primeiro da América Latina. Filho de brasileira e norueguês, em 2023, ele decidiu deixar a bandeira do pai e abraçar a da mãe. “Eu esquiei com meu coração, com minha intuição, com força brasileira, para trazer essa bandeira em cima do pódio. É do Brasil”, contou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lucas Pinheiro Braathen isadora cruz hino nacional Olimpíadas de Inverno 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 Futebol Parazão volta a ter jogos no feriadão de Carnaval após mais de 10 anos; relembre Neste domingo (15), segundo dia oficial de folia, os seis jogos da última rodada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 15h30. 13.02.26 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo 15.02.26 7h00