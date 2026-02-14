Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 O Liberal 14.02.26 10h42 O atleta se destacou entre 81 competidores, registrando o melhor tempo em duas descidas (Rafael Bello/COB) O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de ouro no slalom gigante nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026, na manhã deste sábado, 14. O atleta se destacou entre 81 competidores, registrando o melhor tempo em duas descidas. Na primeira etapa, ele garantiu a liderança provisória da prova com o tempo de 1m13s92. Desempenho e Vantagem na Pista Na primeira descida, Lucas Pinheiro Braathen registrou 1m13s92, garantindo a liderança provisória. Ele superou três rivais da Suíça, alcançando uma vantagem decisiva para a segunda descida: Marco Odermatt (1:14.87) Loic Meillard (1:15.49) Thomas Tumler (1:15.81) Na segunda e decisiva descida, o esquiador marcou 2m25s58, consolidando seu desempenho e assegurando a conquista da medalha dourada. Recorde Histórico para o Brasil Até esta conquista, a melhor performance do Brasil em Olimpíadas de Inverno pertencia a Isabel Clark, em Turim-2006. Naquela ocasião, ela alcançou o nono lugar no snowboard cross feminino. O resultado de Clark também representava, até então, o melhor desempenho da América Latina em uma edição dos Jogos de Inverno. Trajetória e Origens do Atleta Nascido em Oslo, filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas Pinheiro Braathen já havia defendido o Brasil em Pequim-2022. No entanto, sua participação foi marcada por um acidente na primeira descida da final masculina do slalom. Com esta vitória, ele se tornou apenas o segundo esquiador de fora da Europa a conquistar o ouro na prova. O primeiro foi o norte-americano Ted Ligety, em 2014. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lucas Pinheiro Braathen Olimpíadas de Inverno 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 CONQUISTA Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 14.02.26 10h42 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 futebol Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março 14.02.26 9h27