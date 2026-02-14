Capa Jornal Amazônia
Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026

O Liberal
fonte

O atleta se destacou entre 81 competidores, registrando o melhor tempo em duas descidas (Rafael Bello/COB)

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de ouro no slalom gigante nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026, na manhã deste sábado, 14.

O atleta se destacou entre 81 competidores, registrando o melhor tempo em duas descidas. Na primeira etapa, ele garantiu a liderança provisória da prova com o tempo de 1m13s92.

Desempenho e Vantagem na Pista

Na primeira descida, Lucas Pinheiro Braathen registrou 1m13s92, garantindo a liderança provisória. Ele superou três rivais da Suíça, alcançando uma vantagem decisiva para a segunda descida:

  • Marco Odermatt (1:14.87)
  • Loic Meillard (1:15.49)
  • Thomas Tumler (1:15.81)

Na segunda e decisiva descida, o esquiador marcou 2m25s58, consolidando seu desempenho e assegurando a conquista da medalha dourada.

Recorde Histórico para o Brasil

Até esta conquista, a melhor performance do Brasil em Olimpíadas de Inverno pertencia a Isabel Clark, em Turim-2006. Naquela ocasião, ela alcançou o nono lugar no snowboard cross feminino.

O resultado de Clark também representava, até então, o melhor desempenho da América Latina em uma edição dos Jogos de Inverno.

Trajetória e Origens do Atleta

Nascido em Oslo, filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas Pinheiro Braathen já havia defendido o Brasil em Pequim-2022. No entanto, sua participação foi marcada por um acidente na primeira descida da final masculina do slalom.

Com esta vitória, ele se tornou apenas o segundo esquiador de fora da Europa a conquistar o ouro na prova. O primeiro foi o norte-americano Ted Ligety, em 2014.

