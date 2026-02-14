Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção

Carlo Ancelotti está curtindo o carnaval brasileiro, mas terá uma leve dor de cabeça quando voltar ao batente na seleção brasileira. Bruno Guimarães foi diagnosticado com uma grave lesão muscular na coxa esquerda no Newcastle, que o afastará dos gramados por dois meses. Será a chance para o treinador testar novas opções para o meio de campo.

No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março, respectivamente, e não são poucos os volantes que sonham em estar na lista. O técnico revelou que para esses jogos, já gostaria de levar os nomes previstos para estarem na Copa do Mundo de junho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Titular absoluto do meio ao lado do experiente Casemiro, Bruno Guimarães não estará na lista, o que abre brecha para quem ainda confia em convencer Ancelotti de que pode ir à Copa, como o palmeirense Andreas Pereira, o são-paulino Marcos Antônio, o corintiano Breno Bidon, Andrey Santos do Chelsea e até mesmo Gérson, de volta ao País para defender o Cruzeiro.

Em novembro, nos amistosos contra Senegal (2 a 0) e Tunísia (1 a 1), além da dupla titular, Ancelotti chamou os volantes Andrey Santos, do Chelsea, e Fabinho, do Al-Ittihad. Não mexeu na dupla de marcação contra os senegaleses e, diante dos tunisianos, substituiu Bruno Guimarães por Paquetá e Casemiro por Fabinho no decorrer do jogo.

O treinador costuma chamar quatro homens de marcação, mas apenas Casemiro e Bruno Guimarães são unanimidades. Na época de Dorival Júnior, antecessor de Ancelotti, André, João Gomes, Éderson e Douglas Luiz foram chamados, o que aumenta ainda mais o leque de opções para o italiano.