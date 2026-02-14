Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março Estadão Conteúdo 14.02.26 9h27 Carlo Ancelotti está curtindo o carnaval brasileiro, mas terá uma leve dor de cabeça quando voltar ao batente na seleção brasileira. Bruno Guimarães foi diagnosticado com uma grave lesão muscular na coxa esquerda no Newcastle, que o afastará dos gramados por dois meses. Será a chance para o treinador testar novas opções para o meio de campo. No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março, respectivamente, e não são poucos os volantes que sonham em estar na lista. O técnico revelou que para esses jogos, já gostaria de levar os nomes previstos para estarem na Copa do Mundo de junho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Titular absoluto do meio ao lado do experiente Casemiro, Bruno Guimarães não estará na lista, o que abre brecha para quem ainda confia em convencer Ancelotti de que pode ir à Copa, como o palmeirense Andreas Pereira, o são-paulino Marcos Antônio, o corintiano Breno Bidon, Andrey Santos do Chelsea e até mesmo Gérson, de volta ao País para defender o Cruzeiro. Em novembro, nos amistosos contra Senegal (2 a 0) e Tunísia (1 a 1), além da dupla titular, Ancelotti chamou os volantes Andrey Santos, do Chelsea, e Fabinho, do Al-Ittihad. Não mexeu na dupla de marcação contra os senegaleses e, diante dos tunisianos, substituiu Bruno Guimarães por Paquetá e Casemiro por Fabinho no decorrer do jogo. O treinador costuma chamar quatro homens de marcação, mas apenas Casemiro e Bruno Guimarães são unanimidades. Na época de Dorival Júnior, antecessor de Ancelotti, André, João Gomes, Éderson e Douglas Luiz foram chamados, o que aumenta ainda mais o leque de opções para o italiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasielira Carlo Ancelotti Bruno Guimarães COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 CONQUISTA Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 14.02.26 10h42 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 futebol Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março 14.02.26 9h27