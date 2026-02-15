Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase O Liberal 15.02.26 7h00 O Santinha recebe o Papão em Ipixuna. (Cristino Martins/O Liberal) A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense será de fortes emoções para Santa Rosa e Paysandu. Os dois times ocupam as últimas posições dentro da zona de classificação e precisam desesperadamente da vitória para garantir a permanência na competição. O duelo será às 15h30 deste domingo, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os resultados da penúltima rodada dificultaram a vida do Paysandu. A derrota para o Cametá, somada aos empates de Capitão Poço, Águia e Castanhal, empurrou o Papão para a sétima posição, penúltima dentro da zona de classificação. Por conta disso, o Paysandu vai a campo precisando vencer caso queira permanecer na disputa do Parazão. Em relação ao time, o técnico Júnior Rocha não tem desfalques por cartão. Constantemente, ele tem utilizado jogadores promovidos da base para dar minutagem à garotada. Até aqui, no entanto, a decisão não tem surtido o efeito esperado, já que o time conseguiu apenas duas vitórias em cinco jogos, contra São Raimundo e Capitão Poço, nas duas primeiras rodadas. VEJA MAIS Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado Nos três jogos seguintes, a equipe somou apenas um empate e sofreu duas derrotas, deixando o clima tenso para o confronto decisivo contra o Santa Rosa, que chega em situação ainda mais delicada. Se o Papão é o sétimo colocado, o Santinha é o oitavo, segurando a última vaga na próxima fase. Na rodada anterior, o time treinado por Samuel Cândido empatou em 2 a 2 com o Amazônia Independente e chegou aos sete pontos, mesma pontuação do próximo rival. Em cinco jogos, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Se vencer o Papão em casa, o Santinha alcança os 10 pontos e assegura presença na etapa seguinte do Parazão. Ficha Técnica Data: 15/02/2026 Hora: 15h30 Local: Estádio Ipixunão Arbitragem: Não divulgada Santa Rosa: André Gaia; Tiago Cametá, Diego Macedo, Davi, Matheus Zanella; Derlan, André Farias, PH Gama, Ameixa; Jonathan Chula e Pedro Sena. Técnico: Samuel Cãndido Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Libonati, Quintana, Bonifazi; Castro, Marcinho, Henrico, Kauã Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo Técnico: Junior Rocha 