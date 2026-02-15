Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão

Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase

O Liberal
fonte

O Santinha recebe o Papão em Ipixuna. (Cristino Martins/O Liberal)

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense será de fortes emoções para Santa Rosa e Paysandu. Os dois times ocupam as últimas posições dentro da zona de classificação e precisam desesperadamente da vitória para garantir a permanência na competição. O duelo será às 15h30 deste domingo, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará.

Os resultados da penúltima rodada dificultaram a vida do Paysandu. A derrota para o Cametá, somada aos empates de Capitão Poço, Águia e Castanhal, empurrou o Papão para a sétima posição, penúltima dentro da zona de classificação. Por conta disso, o Paysandu vai a campo precisando vencer caso queira permanecer na disputa do Parazão.

Em relação ao time, o técnico Júnior Rocha não tem desfalques por cartão. Constantemente, ele tem utilizado jogadores promovidos da base para dar minutagem à garotada. Até aqui, no entanto, a decisão não tem surtido o efeito esperado, já que o time conseguiu apenas duas vitórias em cinco jogos, contra São Raimundo e Capitão Poço, nas duas primeiras rodadas.

Nos três jogos seguintes, a equipe somou apenas um empate e sofreu duas derrotas, deixando o clima tenso para o confronto decisivo contra o Santa Rosa, que chega em situação ainda mais delicada.

Se o Papão é o sétimo colocado, o Santinha é o oitavo, segurando a última vaga na próxima fase. Na rodada anterior, o time treinado por Samuel Cândido empatou em 2 a 2 com o Amazônia Independente e chegou aos sete pontos, mesma pontuação do próximo rival. Em cinco jogos, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Se vencer o Papão em casa, o Santinha alcança os 10 pontos e assegura presença na etapa seguinte do Parazão.

Ficha Técnica

Data: 15/02/2026
Hora: 15h30
Local: Estádio Ipixunão

Arbitragem: Não divulgada

Santa Rosa: André Gaia; Tiago Cametá, Diego Macedo, Davi, Matheus Zanella; Derlan, André Farias, PH Gama, Ameixa; Jonathan Chula e Pedro Sena.
Técnico: Samuel Cãndido

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Libonati, Quintana, Bonifazi; Castro, Marcinho, Henrico, Kauã Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo
Técnico: Junior Rocha

.
