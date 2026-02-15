Vasco bate Volta Redonda nos pênaltis, sob vaias, e avança à semifinal do Carioca

Com muito drama, o Vasco está classificado à semifinal do Campeonato Carioca 2026. Na noite deste sábado, o time carioca voltou a São Januário para encarar o Volta Redonda, pelas quartas de final da competição estadual, e após um 1 a 1 no tempo regulamentar, superou o adversário por 5 a 3, nos pênaltis.

Com o resultado, o Vasco agora se prepara para a disputa da semifinal estadual, na qual irá enfrentar o vencedor de Fluminense x Bangu, que se enfrentam na segunda-feira, às 18h, no Maracanã. Já o Volta Redonda, que teve como principal destaque o goleiro Avelino, agora se prepara para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, o time fluminense disputará a Copa Rio, junto dos outros eliminados nas quartas de final.

Pelo Brasileirão, o time da capital carioca volta a campo apenas na próxima quinta-feira, quando a partir das 19h encara o Santos, na Vila Belmiro, pela quarta rodada.

Ainda tentando se encontrar na temporada, o Vasco iniciou o jogo, como de costume, dominando a posse de bola, mas sem encontrar objetividade. Do outro lado, o Volta Redonda apostou nos contra-ataques, o que quase deu certo aos nove, quando MV recebeu de cara para o gol, mas escorregou na hora do chute.

Entretanto, a defesa do time comandado por Fernando Diniz, mais uma vez, vacilou. Aos 27, após roubada de bola no meio-campo, Jean Victor lançou para Ygor Catatau, que tirou de Cuesta e tocou na saída de Léo Jardim para abrir o marcador fora de casa.

Após o gol, o Vasco seguiu rondando a área adversária, mas sem conseguir chegar ao gol, parando na defesa muito bem postada do time visitante, que foi para o intervalo em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o time de Diniz voltou sob vaias e com mudanças, o que surtiu efeito. Aos seis, Robert Renan cabeceou para fora. Já aos 14, Puma Rodríguez recebeu de Tchê Tchê, mas livre, dominou errado e deu a bola para Avelino.

Entretanto, a pressão do time da casa deu certo. Aos 21, Cuesta cruzou na cabeça de Spinelli, que em seu primeiro toque na bola, mandou para o fundo do gol e deixou tudo igual no placar. E a virada quase veio aos 23, quando Andrés Gómez cruzou e Rojas, de voleio, parou em milagre de Avelino.

O goleiro do Volta Redonda salvou mais uma aos 27, quando Brenner desviou chute de Andrés Gómez, e no rebote, o colombiano mandou para fora. Nos minutos finais, o Vasco seguiu ao ataque, mas voltando a pecar na objetividade, e até chegou a criar uma grande chance em chute de Andrés Gómez, aos 48, mas Avelino pegou mais uma e levou a decisão para os pênaltis.

Na disputa, Rojas colocou o Vasco na frente, Marquinhos mandou para fora, Tchê Tchê, Lucas Adell, Spinelli, Wagninho, David e Rafael Augusto fizeram em sequência, deixando a decisão nos pés de Puma Rodríguez, que não desperdiçou e colocou o time de São Januário na semifinal.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 (5) X (3) 1 VOLTA REDONDA

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Nuno Moreira (Spinelli), Brenner (David) e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.

VOLTA REDONDA - Avelino, Wagninho, Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor (Caetano); Bruno Barra, Henrique Silva (Juninho Monteiro), Dener (Marquinhos) e Luciano Naninho (João Valença); MV (Juninho Ramos) e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.

GOLS - Ygor Catatau, aos 27 minutos do primeiro tempo. Spinelli, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tchê Tchê, João Valença, Avelino, Juninho Monteiro, Marquinhos.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 8.512 torcedores.

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza (RJ).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).