AO VIVO: Remo luta pela liderança e pega o Amazônia que sonha com classificação no Parazão 2026 O Remo já está classificado pega o Amazônia que sonha com a vaga na próxima fase, mas também luta contra o rebaixamento O Liberal 15.02.26 15h31 Leão recebe o Amazônia no Baenão (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo já está garantido nas quartas de final do Campeonato Paraense 2026. Ao lado de Cametá e Tuna Luso, o time azulino assegurou a classificação mesmo antes do encerramento da primeira fase da competição. Apesar de uma campanha considerada regular, o Remo segue invicto no Parazão e entra em campo neste domingo (15) para cumprir o último compromisso nesta etapa do torneio. ACOMPANHE AO VIVO A equipe enfrenta o Amazônia Independente, às 15h30, no estádio Baenão, em Belém, pela 6ª e última rodada da fase inicial do Campeonato Paraense. O duelo encerra a participação azulina na primeira fase do estadual, antes do início do mata-mata das quartas de final. Já plo lado do Amazônia, vale o sonho de avançar à próxima fase, mas também vale a permanência na Série A do Parazão. Detalhe Última rodada do Parazão, todos os jogos começaram no mesmo horário. O Remo com um time mais encorpado, com jogadores do primeiro time, que disputa a Série A. O Jogo Pênalti 12 minutos - O Amazônia consegue avançar pela direita, Andres Gonzales recupera a bola, entra na área e recebe um toque de Kawan, zagueiro do Remo. Penal marcado para a equipe de Santarém. Gol do Amazônia 14 minutos – Juninho chamou a responsabilidade e bateu o pênalti com calma e categoria, no alto, canto direito, deslocando o goleiro do Remo. Gol do Amazônia no Baenão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x amazônia independente futebol parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL AO VIVO: Remo luta pela liderança e pega o Amazônia que sonha com classificação no Parazão 2026 O Remo já está classificado pega o Amazônia que sonha com a vaga na próxima fase, mas também luta contra o rebaixamento 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 campeão olímpico Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante' Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe 15.02.26 9h52