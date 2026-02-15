Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

AO VIVO: Remo luta pela liderança e pega o Amazônia que sonha com classificação no Parazão 2026

O Remo já está classificado pega o Amazônia que sonha com a vaga na próxima fase, mas também luta contra o rebaixamento

O Liberal
fonte

Leão recebe o Amazônia no Baenão (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo já está garantido nas quartas de final do Campeonato Paraense 2026. Ao lado de Cametá e Tuna Luso, o time azulino assegurou a classificação mesmo antes do encerramento da primeira fase da competição. Apesar de uma campanha considerada regular, o Remo segue invicto no Parazão e entra em campo neste domingo (15) para cumprir o último compromisso nesta etapa do torneio.

ACOMPANHE AO VIVO

A equipe enfrenta o Amazônia Independente, às 15h30, no estádio Baenão, em Belém, pela 6ª e última rodada da fase inicial do Campeonato Paraense. O duelo encerra a participação azulina na primeira fase do estadual, antes do início do mata-mata das quartas de final. Já plo lado do Amazônia, vale o sonho de avançar à próxima fase, mas também vale a permanência na Série A do Parazão.

Detalhe

Última rodada do Parazão, todos os jogos começaram no mesmo horário. O Remo com um time mais encorpado, com jogadores do primeiro time, que disputa a Série A.

O Jogo

Pênalti

12 minutos - O Amazônia consegue avançar pela direita, Andres Gonzales recupera a bola, entra na área e recebe um toque de Kawan, zagueiro do Remo. Penal marcado para a equipe de Santarém.

Gol do Amazônia

14 minutos – Juninho chamou a responsabilidade e bateu o pênalti com calma e categoria, no alto, canto direito, deslocando o goleiro do Remo. Gol do Amazônia no Baenão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

remo x amazônia independente

futebol

parazão 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

AO VIVO: Remo luta pela liderança e pega o Amazônia que sonha com classificação no Parazão 2026

O Remo já está classificado pega o Amazônia que sonha com a vaga na próxima fase, mas também luta contra o rebaixamento

15.02.26 15h31

FUTEBOL

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

15.02.26 7h30

PILHADO

Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou'

Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão

13.02.26 19h41

BAIXA

Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave

O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação

13.02.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

15.02.26 7h30

Futebol

Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão

Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase

15.02.26 7h00

OLIMPÍADAS

Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta

O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno

15.02.26 8h53

campeão olímpico

Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante'

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe

15.02.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda