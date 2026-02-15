AO VIVO: Remo luta pela liderança e pega o Amazônia que sonha com classificação no Parazão 2026

O Clube do Remo já está garantido nas quartas de final do Campeonato Paraense 2026. Ao lado de Cametá e Tuna Luso, o time azulino assegurou a classificação mesmo antes do encerramento da primeira fase da competição. Apesar de uma campanha considerada regular, o Remo segue invicto no Parazão e entra em campo neste domingo (15) para cumprir o último compromisso nesta etapa do torneio.

ACOMPANHE AO VIVO

A equipe enfrenta o Amazônia Independente, às 15h30, no estádio Baenão, em Belém, pela 6ª e última rodada da fase inicial do Campeonato Paraense. O duelo encerra a participação azulina na primeira fase do estadual, antes do início do mata-mata das quartas de final. Já plo lado do Amazônia, vale o sonho de avançar à próxima fase, mas também vale a permanência na Série A do Parazão.

Detalhe

Última rodada do Parazão, todos os jogos começaram no mesmo horário. O Remo com um time mais encorpado, com jogadores do primeiro time, que disputa a Série A.

O Jogo

Pênalti

12 minutos - O Amazônia consegue avançar pela direita, Andres Gonzales recupera a bola, entra na área e recebe um toque de Kawan, zagueiro do Remo. Penal marcado para a equipe de Santarém.

Gol do Amazônia

14 minutos – Juninho chamou a responsabilidade e bateu o pênalti com calma e categoria, no alto, canto direito, deslocando o goleiro do Remo. Gol do Amazônia no Baenão.