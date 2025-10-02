Capa Jornal Amazônia
Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'

Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

O Liberal
fonte

Leão Azul disputava a Série C em 2024 (Igor Mota / OLiberal)

O Remo divulgou uma nota explicando o déficit financeiro de mais de R$ 13 milhões que o clube apresentou na temporada de 2024. O balanço azulino foi publicado na última terça-feira (30) e chamou a atenção dos torcedores. Segundo o clube, o valor não é “prejuízo” ou dívida, mas sim uma “diferença” no que estava previsto no orçamento.

"Deve-se esclarecer que déficit não é prejuízo, muito menos dívida, pois representa uma diferença naquilo que estava previsto no orçamento do exercício, dentro da realidade própria de um clube que disputava a Série C", afirmou a nota.

Conforme a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Receita Operacional Líquida foi de R$ 38.291.717. No entanto, o total das despesas operacionais, de R$ 30.628.045, somado às despesas administrativas, de R$ 19.788.574, alcançou R$ 50,4 milhões.

Esse descompasso levou a um resultado negativo de R$ 12.124.901 apenas na operação. Com a adição das despesas financeiras de R$ 908.404, o déficit superou os R$ 13 milhões.

Por meio da nota, o Remo afirmou também que, no final de 2023, o clube possuía R$ 767.822 em caixa, e não R$ 14 milhões, como chegou a ser especulado.

"A diretoria do Clube tem sido absolutamente transparente, nas informações devidas aos conselhos deliberativo, fiscal e nos esclarecimentos prestados a quaisquer outros específicos", disse o comunicado.

A equipe ainda destacou que o clube azulino está em processo de "reestruturação administrativa, financeira e contábil, e, nesse processo, os ajustes estão sendo realizados no decorrer da temporada 2025, considerando a realidade atual do Clube".

