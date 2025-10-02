Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) O Liberal 02.10.25 10h11 Leão Azul disputava a Série C em 2024 (Igor Mota / OLiberal) O Remo divulgou uma nota explicando o déficit financeiro de mais de R$ 13 milhões que o clube apresentou na temporada de 2024. O balanço azulino foi publicado na última terça-feira (30) e chamou a atenção dos torcedores. Segundo o clube, o valor não é “prejuízo” ou dívida, mas sim uma “diferença” no que estava previsto no orçamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Deve-se esclarecer que déficit não é prejuízo, muito menos dívida, pois representa uma diferença naquilo que estava previsto no orçamento do exercício, dentro da realidade própria de um clube que disputava a Série C", afirmou a nota. Conforme a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Receita Operacional Líquida foi de R$ 38.291.717. No entanto, o total das despesas operacionais, de R$ 30.628.045, somado às despesas administrativas, de R$ 19.788.574, alcançou R$ 50,4 milhões. VEJA MAIS Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02) Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. Esse descompasso levou a um resultado negativo de R$ 12.124.901 apenas na operação. Com a adição das despesas financeiras de R$ 908.404, o déficit superou os R$ 13 milhões. Por meio da nota, o Remo afirmou também que, no final de 2023, o clube possuía R$ 767.822 em caixa, e não R$ 14 milhões, como chegou a ser especulado. "A diretoria do Clube tem sido absolutamente transparente, nas informações devidas aos conselhos deliberativo, fiscal e nos esclarecimentos prestados a quaisquer outros específicos", disse o comunicado. A equipe ainda destacou que o clube azulino está em processo de "reestruturação administrativa, financeira e contábil, e, nesse processo, os ajustes estão sendo realizados no decorrer da temporada 2025, considerando a realidade atual do Clube". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 ARTILHEIRO Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02) 01.10.25 20h07 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 CONFIANTE Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque' No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira 01.10.25 19h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44