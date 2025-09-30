Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números

O Clube do Remo divulgou nesta terça-feira (30) a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente a 2024. O documento mostra que o clube fechou a temporada com déficit de R$ 13.007.128.

Segundo a DRE, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 38.291.717. No entanto, o total das despesas operacionais (R$ 30.628.045) somado às despesas administrativas (R$ 19.788.574) alcançou R$ 50,4 milhões. Esse descompasso levou a um resultado negativo de R$ 12.124.901 apenas na operação. Com a adição das despesas financeiras (R$ 908.404), o prejuízo final superou os R$ 13 milhões.

Passivo do Remo soma R$ 28 milhões

O Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2024 detalha as dívidas e obrigações do clube. O Passivo Circulante, referente a compromissos de curto prazo, somou R$ 17.167.535, com destaque para:

Passivo contingente : R$ 4.762.483, geralmente vinculado a processos judiciais;

: R$ 4.762.483, geralmente vinculado a processos judiciais; Obrigações sociais e trabalhistas : R$ 4.561.320;

: R$ 4.561.320; Obrigações tributárias: R$ 3.706.874.

Já o Passivo Não Circulante, formado por dívidas de longo prazo, chegou a R$ 10.852.143, todo composto por obrigações tributárias.

Ativos e patrimônio

Apesar do cenário de déficit e endividamento, o Ativo Total do Remo é de R$ 166.803.771, sustentado principalmente por bens de longo prazo. O Patrimônio Líquido está avaliado em R$ 138.784.093, mas o clube acumula déficits históricos de R$ 4.024.699.