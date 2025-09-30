Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. Caio Maia 30.09.25 14h11 Sede do Leão Azul, na Avenida Nazaré, não teve a tradicional comemoração de aniversário reorganização do clube (Reprodução site oficial do Clube do Remo) O Clube do Remo divulgou nesta terça-feira (30) a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente a 2024. O documento mostra que o clube fechou a temporada com déficit de R$ 13.007.128. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo a DRE, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 38.291.717. No entanto, o total das despesas operacionais (R$ 30.628.045) somado às despesas administrativas (R$ 19.788.574) alcançou R$ 50,4 milhões. Esse descompasso levou a um resultado negativo de R$ 12.124.901 apenas na operação. Com a adição das despesas financeiras (R$ 908.404), o prejuízo final superou os R$ 13 milhões. Passivo do Remo soma R$ 28 milhões O Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2024 detalha as dívidas e obrigações do clube. O Passivo Circulante, referente a compromissos de curto prazo, somou R$ 17.167.535, com destaque para: Passivo contingente: R$ 4.762.483, geralmente vinculado a processos judiciais; Obrigações sociais e trabalhistas: R$ 4.561.320; Obrigações tributárias: R$ 3.706.874. Já o Passivo Não Circulante, formado por dívidas de longo prazo, chegou a R$ 10.852.143, todo composto por obrigações tributárias. Ativos e patrimônio Apesar do cenário de déficit e endividamento, o Ativo Total do Remo é de R$ 166.803.771, sustentado principalmente por bens de longo prazo. O Patrimônio Líquido está avaliado em R$ 138.784.093, mas o clube acumula déficits históricos de R$ 4.024.699. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11 SERÃO OS ASTROS? Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição 29.09.25 19h43 MARCA Remo atinge marca inédita na Série B com triunfo sobre o CRB Acostumado a placares apertados e jogos sofridos, o remista se surpreendeu com a avalanche de gols 29.09.25 19h10 Futebol Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo 29.09.25 11h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19