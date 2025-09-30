Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números

Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade.

Caio Maia
fonte

Sede do Leão Azul, na Avenida Nazaré, não teve a tradicional comemoração de aniversário reorganização do clube (Reprodução site oficial do Clube do Remo)

O Clube do Remo divulgou nesta terça-feira (30) a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente a 2024. O documento mostra que o clube fechou a temporada com déficit de R$ 13.007.128.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo a DRE, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 38.291.717. No entanto, o total das despesas operacionais (R$ 30.628.045) somado às despesas administrativas (R$ 19.788.574) alcançou R$ 50,4 milhões. Esse descompasso levou a um resultado negativo de R$ 12.124.901 apenas na operação. Com a adição das despesas financeiras (R$ 908.404), o prejuízo final superou os R$ 13 milhões.

Passivo do Remo soma R$ 28 milhões

O Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2024 detalha as dívidas e obrigações do clube. O Passivo Circulante, referente a compromissos de curto prazo, somou R$ 17.167.535, com destaque para:

  • Passivo contingente: R$ 4.762.483, geralmente vinculado a processos judiciais;
  • Obrigações sociais e trabalhistas: R$ 4.561.320;
  • Obrigações tributárias: R$ 3.706.874.

Já o Passivo Não Circulante, formado por dívidas de longo prazo, chegou a R$ 10.852.143, todo composto por obrigações tributárias.

Ativos e patrimônio

Apesar do cenário de déficit e endividamento, o Ativo Total do Remo é de R$ 166.803.771, sustentado principalmente por bens de longo prazo. O Patrimônio Líquido está avaliado em R$ 138.784.093, mas o clube acumula déficits históricos de R$ 4.024.699.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números

Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade.

30.09.25 14h11

SERÃO OS ASTROS?

Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada

Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição

29.09.25 19h43

MARCA

Remo atinge marca inédita na Série B com triunfo sobre o CRB

Acostumado a placares apertados e jogos sofridos, o remista se surpreendeu com a avalanche de gols

29.09.25 19h10

Futebol

Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL

Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo

29.09.25 11h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

Setembro Azul

Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras

Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol

30.09.25 8h55

AINDA DÁ

'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

28.09.25 20h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda