Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante

O atacante Pedro Rocha, artilheiro do Remo na Série B com 12 gols, pode voltar aos gramados na próxima partida, contra o Operário-PR, no próximo domingo (5). Segundo o médico do clube, Jean Klay, a evolução do jogador, lesionado na clavícula esquerda na 27ª rodada contra o Atlético-GO, tem sido positiva e novos testes serão realizados para definir sua presença no jogo de domingo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“O Pedro Rocha teve uma lesão nos ligamentos da clavícula do lado esquerdo, uma dor de difícil controle. Hoje ele teve uma melhora considerável, eu reavaliei o Pedro hoje e amanhã vamos fazer mais alguns testes pra saber se ele tem condições de ir pra esse ou para o próximo jogo (contra o Operário-PR)”, explicou Klay em entrevista à Rádio Liberal +.

VEJA MAIS

De acordo com o médico, a previsão inicial é que o atacante retorne, no mais tardar, no duelo contra o Athletico-PR. “Nosso planejamento é que ele volte, no máximo, contra o Athletico-PR, mas isso vai depender de como ele vai evoluir nessas próximas horas até o teste de amanhã”, completou.

Outras situações do departamento médico

Além de Pedro Rocha, o departamento médico azulino segue monitorando outros atletas. O meia Régis sofreu uma lesão considerada grave e deve ficar afastado por pelo menos três a quatro semanas. Eduardo também tem uma lesão complexa, sem previsão de retorno em curto prazo.

Por outro lado, Fábio e Nathan Santos estão próximos de voltar a ficar à disposição. “O Fábio já está voltando, assim como Nathan Santos, que se tratou de uma tendinite e não deve ter, a princípio, nenhum tipo de problema”, informou o médico.

O zagueiro Reynaldo sentiu dores após a última partida e passará por avaliação nesta quinta-feira (2), assim como Pedro Rocha.