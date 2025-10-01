Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02) O Liberal 01.10.25 20h07 O atacante Pedro Rocha, artilheiro do Remo na Série B com 12 gols, pode voltar aos gramados na próxima partida, contra o Operário-PR, no próximo domingo (5). Segundo o médico do clube, Jean Klay, a evolução do jogador, lesionado na clavícula esquerda na 27ª rodada contra o Atlético-GO, tem sido positiva e novos testes serão realizados para definir sua presença no jogo de domingo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O Pedro Rocha teve uma lesão nos ligamentos da clavícula do lado esquerdo, uma dor de difícil controle. Hoje ele teve uma melhora considerável, eu reavaliei o Pedro hoje e amanhã vamos fazer mais alguns testes pra saber se ele tem condições de ir pra esse ou para o próximo jogo (contra o Operário-PR)”, explicou Klay em entrevista à Rádio Liberal +. VEJA MAIS Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque' No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4 Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)De acordo com o médico, a previsão inicial é que o atacante retorne, no mais tardar, no duelo contra o Athletico-PR. “Nosso planejamento é que ele volte, no máximo, contra o Athletico-PR, mas isso vai depender de como ele vai evoluir nessas próximas horas até o teste de amanhã”, completou. Outras situações do departamento médico Além de Pedro Rocha, o departamento médico azulino segue monitorando outros atletas. O meia Régis sofreu uma lesão considerada grave e deve ficar afastado por pelo menos três a quatro semanas. Eduardo também tem uma lesão complexa, sem previsão de retorno em curto prazo. Por outro lado, Fábio e Nathan Santos estão próximos de voltar a ficar à disposição. “O Fábio já está voltando, assim como Nathan Santos, que se tratou de uma tendinite e não deve ter, a princípio, nenhum tipo de problema”, informou o médico. O zagueiro Reynaldo sentiu dores após a última partida e passará por avaliação nesta quinta-feira (2), assim como Pedro Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02) 01.10.25 20h07 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 CONFIANTE Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque' No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira 01.10.25 19h27 Futebol Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4 Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém 01.10.25 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14