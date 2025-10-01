Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4 Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém O Liberal 01.10.25 17h01 O Leão Azul levou a melhor no primeiro turno. (Igor Mota / O Liberal) Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (5), pela 30ª rodada da Série B. Será o segundo duelo entre as equipes na competição. No primeiro turno, o confronto foi equilibrado, mas terminou com vitória azulina. Desta vez, o Fantasma promete dificultar a vida do Remo: nos últimos oito jogos, a equipe paranaense perdeu apenas uma vez e soma 39 pontos, na 12ª colocação, encostando nos azulinos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Sob o comando do ex-meia Alex, ídolo de Palmeiras e Cruzeiro, o Operário tem mostrado consistência tática, liderado por Boschilia, que vive grande fase: são 13 gols e 5 assistências na temporada. Em campo, ele atua como maestro do time, sendo decisivo nos resultados recentes. Nos últimos oito jogos, foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota — justamente no clássico contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Além de Boschilia, o Operário conta com alguns nomes conhecidos do futebol paraense. O goleiro Elias Curzel defendeu o Paysandu em 2022, enquanto o atacante Daniel Amorim atuou pelo rival em 2017. Já o volante Charles Raphael jogou no futebol paraense em 2020, vestindo a camisa do próprio Remo. VEJA MAIS UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. A diferença entre os dois times é de apenas três pontos. Enquanto o Operário vive um bom momento, o Remo parece ter reencontrado o caminho após a saída de António Oliveira e a chegada de Guto Ferreira. Na estreia do novo técnico, o Leão goleou o CRB por 4 a 2 no Mangueirão, voltando à disputa pelo G4. Com 42 pontos, o Remo está a seis do Athletico-PR, quarto colocado. Em caso de vitória fora de casa, chega a 45 e se aproxima ainda mais da zona de acesso. Já um triunfo do Operário pode colocar o Fantasma ainda mais perto da parte de cima da tabela, dependendo dos outros resultados. A bola rola às 16h, no estádio Germano Krüger, em Curitiba. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4 Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém 01.10.25 17h01 Futebol UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes 01.10.25 12h34 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04 Futebol Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história 30.09.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14