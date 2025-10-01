Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4

Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém

O Liberal
fonte

O Leão Azul levou a melhor no primeiro turno. (Igor Mota / O Liberal)

Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (5), pela 30ª rodada da Série B. Será o segundo duelo entre as equipes na competição. No primeiro turno, o confronto foi equilibrado, mas terminou com vitória azulina. Desta vez, o Fantasma promete dificultar a vida do Remo: nos últimos oito jogos, a equipe paranaense perdeu apenas uma vez e soma 39 pontos, na 12ª colocação, encostando nos azulinos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Sob o comando do ex-meia Alex, ídolo de Palmeiras e Cruzeiro, o Operário tem mostrado consistência tática, liderado por Boschilia, que vive grande fase: são 13 gols e 5 assistências na temporada. Em campo, ele atua como maestro do time, sendo decisivo nos resultados recentes. Nos últimos oito jogos, foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota — justamente no clássico contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Além de Boschilia, o Operário conta com alguns nomes conhecidos do futebol paraense. O goleiro Elias Curzel defendeu o Paysandu em 2022, enquanto o atacante Daniel Amorim atuou pelo rival em 2017. Já o volante Charles Raphael jogou no futebol paraense em 2020, vestindo a camisa do próprio Remo.

VEJA MAIS

image UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem
Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes

image Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira
Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes

image Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números
Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade.

A diferença entre os dois times é de apenas três pontos. Enquanto o Operário vive um bom momento, o Remo parece ter reencontrado o caminho após a saída de António Oliveira e a chegada de Guto Ferreira. Na estreia do novo técnico, o Leão goleou o CRB por 4 a 2 no Mangueirão, voltando à disputa pelo G4.

Com 42 pontos, o Remo está a seis do Athletico-PR, quarto colocado. Em caso de vitória fora de casa, chega a 45 e se aproxima ainda mais da zona de acesso. Já um triunfo do Operário pode colocar o Fantasma ainda mais perto da parte de cima da tabela, dependendo dos outros resultados.

A bola rola às 16h, no estádio Germano Krüger, em Curitiba.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4

Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém

01.10.25 17h01

Futebol

UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem

Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes

01.10.25 12h34

FUTEBOL

Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira

Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes

01.10.25 9h04

Futebol

Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto

Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história

30.09.25 19h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Futebol

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

01.10.25 12h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda