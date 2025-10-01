Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4

Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo (5), pela 30ª rodada da Série B. Será o segundo duelo entre as equipes na competição. No primeiro turno, o confronto foi equilibrado, mas terminou com vitória azulina. Desta vez, o Fantasma promete dificultar a vida do Remo: nos últimos oito jogos, a equipe paranaense perdeu apenas uma vez e soma 39 pontos, na 12ª colocação, encostando nos azulinos.

Sob o comando do ex-meia Alex, ídolo de Palmeiras e Cruzeiro, o Operário tem mostrado consistência tática, liderado por Boschilia, que vive grande fase: são 13 gols e 5 assistências na temporada. Em campo, ele atua como maestro do time, sendo decisivo nos resultados recentes. Nos últimos oito jogos, foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota — justamente no clássico contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Além de Boschilia, o Operário conta com alguns nomes conhecidos do futebol paraense. O goleiro Elias Curzel defendeu o Paysandu em 2022, enquanto o atacante Daniel Amorim atuou pelo rival em 2017. Já o volante Charles Raphael jogou no futebol paraense em 2020, vestindo a camisa do próprio Remo.

A diferença entre os dois times é de apenas três pontos. Enquanto o Operário vive um bom momento, o Remo parece ter reencontrado o caminho após a saída de António Oliveira e a chegada de Guto Ferreira. Na estreia do novo técnico, o Leão goleou o CRB por 4 a 2 no Mangueirão, voltando à disputa pelo G4.

Com 42 pontos, o Remo está a seis do Athletico-PR, quarto colocado. Em caso de vitória fora de casa, chega a 45 e se aproxima ainda mais da zona de acesso. Já um triunfo do Operário pode colocar o Fantasma ainda mais perto da parte de cima da tabela, dependendo dos outros resultados.

A bola rola às 16h, no estádio Germano Krüger, em Curitiba.