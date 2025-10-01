Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes O Liberal 01.10.25 9h04 Remo e Paysandu venceram pelo mesmo placar na rodada (Thiago Gomes / O Liberal / Jorge Luís Totti / Paysandu) A vitória por 4 a 2 sobre o CRB-AL fez o Remo voltar a subir na tabela da Série B. O time azulino, que havia fechado a 28ª rodada em 12º lugar, saltou para a oitava colocação e voltou à briga pelo G-4. Já o Paysandu, que venceu o Criciúma-SC pelo mesmo placar, não deixou a lanterna, mas diminuiu a diferença para sair do Z-4. O Remo chegou a 42 pontos com o triunfo sobre o time alagoano no último domingo (27), no Mangueirão, após duas rodadas sem vencer. Com isso, a equipe retornou à 8ª colocação, mas manteve os sete pontos de diferença para a zona de acesso. Ao final da 29ª rodada, o Athletico-PR saltou para a quarta colocação com 48 pontos. O Novorizontino-SP é o quinto, com 47, seguido pelo Cuiabá-MT, com 45, e pela Chapecoense-SC, que tem 44. Assim, é nesse cenário que o Leão Azul visita o Operário-PR, 12º colocado na tabela. VEJA MAIS Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria Nico Ferreira comemora primeiro gol com a camisa do Remo e elogia técnico: 'Nos deu confiança' O atacante azulino deixou sua marca na vitória que devolveu a confiança ao elenco azulino Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história Se vencer, o clube azulino chegará a 45 pontos e poderá subir para a sexta posição em caso de tropeço do Dourado e da Chape. Além disso, uma vitória fará o Remo alcançar a pontuação considerada ideal para os times que lutam contra o rebaixamento, garantindo, na prática, a permanência na Série B. No topo, o Coritiba-PR ultrapassou o Criciúma-SC, que caiu para terceiro após perder para o Paysandu. O Goiás-GO segue como vice-líder, enquanto o Coxa é o primeiro colocado, com 50 pontos. No outro extremo da tabela, o Papão conseguiu diminuir em um ponto a desvantagem para o primeiro time fora da zona da degola, que agora é o Athletic-MG. A equipe mineira tem 32, enquanto o Paysandu é o lanterna, com 25. Confira a tabela Classificação fornecida por Sofascore O Bicola voltou a vencer após 11 jogos no duelo contra o Tigre. Mesmo fora de casa, conquistou uma vitória maiúscula por 4 a 2 e voltou a sonhar com a permanência na Série B. O Volta Redonda-RJ, que perdeu para o América-MG, segue em 17º, seguido pelo Botafogo-SP, derrotado pela Ferroviária, e pelo Amazonas-AM, que também perdeu na rodada. Nesta quinta-feira (2), o Papão recebe o Cuiabá-MT na Curuzu e espera repetir o resultado que teve contra o Criciúma para começar a escalar fora do Z-4. 