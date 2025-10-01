Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira

A vitória por 4 a 2 sobre o CRB-AL fez o Remo voltar a subir na tabela da Série B. O time azulino, que havia fechado a 28ª rodada em 12º lugar, saltou para a oitava colocação e voltou à briga pelo G-4. Já o Paysandu, que venceu o Criciúma-SC pelo mesmo placar, não deixou a lanterna, mas diminuiu a diferença para sair do Z-4.

O Remo chegou a 42 pontos com o triunfo sobre o time alagoano no último domingo (27), no Mangueirão, após duas rodadas sem vencer. Com isso, a equipe retornou à 8ª colocação, mas manteve os sete pontos de diferença para a zona de acesso.

Ao final da 29ª rodada, o Athletico-PR saltou para a quarta colocação com 48 pontos. O Novorizontino-SP é o quinto, com 47, seguido pelo Cuiabá-MT, com 45, e pela Chapecoense-SC, que tem 44. Assim, é nesse cenário que o Leão Azul visita o Operário-PR, 12º colocado na tabela.

Se vencer, o clube azulino chegará a 45 pontos e poderá subir para a sexta posição em caso de tropeço do Dourado e da Chape. Além disso, uma vitória fará o Remo alcançar a pontuação considerada ideal para os times que lutam contra o rebaixamento, garantindo, na prática, a permanência na Série B.

No topo, o Coritiba-PR ultrapassou o Criciúma-SC, que caiu para terceiro após perder para o Paysandu. O Goiás-GO segue como vice-líder, enquanto o Coxa é o primeiro colocado, com 50 pontos.

No outro extremo da tabela, o Papão conseguiu diminuir em um ponto a desvantagem para o primeiro time fora da zona da degola, que agora é o Athletic-MG. A equipe mineira tem 32, enquanto o Paysandu é o lanterna, com 25.

O Bicola voltou a vencer após 11 jogos no duelo contra o Tigre. Mesmo fora de casa, conquistou uma vitória maiúscula por 4 a 2 e voltou a sonhar com a permanência na Série B.

O Volta Redonda-RJ, que perdeu para o América-MG, segue em 17º, seguido pelo Botafogo-SP, derrotado pela Ferroviária, e pelo Amazonas-AM, que também perdeu na rodada.

Nesta quinta-feira (2), o Papão recebe o Cuiabá-MT na Curuzu e espera repetir o resultado que teve contra o Criciúma para começar a escalar fora do Z-4.