Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube

Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria de “bandalheira administrativa e financeira”

Torcedores ocupam perímetro na avenida Nazaré (Tarso Sarraf/O Liberal)

A reunião ordinária do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu, realizada na noite desta terça-feira (30) na sede social do clube, na avenida Nazaré, em Belém, foi acompanhada por um protesto de dezenas de torcedores. O grupo ocupou a frente do prédio e fechou parcialmente a avenida, empunhando faixas e cartazes contra a atual diretoria presidida por Roger Aguilera.

Os torcedores exigem, principalmente, o direito de voto do sócio-torcedor nas decisões do clube, incluindo as eleições presidenciais. Segundo eles, o modelo atual — no qual apenas os sócios-proprietários podem votar — contribui para a manutenção de um mesmo grupo no poder. As críticas também se estenderam a Maurício Ettinger, ex-presidente e aliado do atual dirigente.

Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria de “bandalheira administrativa e financeira”. “Vocês não fazem nada, estão olhando um para a cara do outro, queremos a prestação de contas”, disse Frederico Carvalho, sócio que é uma das lideranças do movimento de torcedores que organizou o ato.

"Vocês ficam escondidos aí atrás de bandeira, eu quero ver se o seu Antônio Couceiro vem encarar a torcida aqui", disse Frederico, se referindo ao ex-presidente do clube, presente na reunião.

"Aqui tem pai de família que paga seu sócio todos os meses, dinheiro esse que está indo pra longe, porque a gente não tem um elenco competitivo, cadê o dinheiro?", disse outra torcedora.

A reunião do Condel tem como pauta a análise das contas do clube, que enfrenta uma grave crise financeira. Desde o ano passado, a diretoria vem recorrendo ao adiantamento de receitas da temporada seguinte para cumprir compromissos imediatos. No futebol, o cenário também é crítico: o Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com mais de 98% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes.

A reportagem entrou em contato com o Paysandu e aguarda retorno.

 

30.09.25 20h24

