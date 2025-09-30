Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria de “bandalheira administrativa e financeira” O Liberal 30.09.25 20h24 Torcedores ocupam perímetro na avenida Nazaré (Tarso Sarraf/O Liberal) A reunião ordinária do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu, realizada na noite desta terça-feira (30) na sede social do clube, na avenida Nazaré, em Belém, foi acompanhada por um protesto de dezenas de torcedores. O grupo ocupou a frente do prédio e fechou parcialmente a avenida, empunhando faixas e cartazes contra a atual diretoria presidida por Roger Aguilera. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os torcedores exigem, principalmente, o direito de voto do sócio-torcedor nas decisões do clube, incluindo as eleições presidenciais. Segundo eles, o modelo atual — no qual apenas os sócios-proprietários podem votar — contribui para a manutenção de um mesmo grupo no poder. As críticas também se estenderam a Maurício Ettinger, ex-presidente e aliado do atual dirigente. VEJA MAIS Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço Hélio dos Anjos pede justiça gratuita em ação contra o Paysandu e é multado por 'misoginia'; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria de “bandalheira administrativa e financeira”. “Vocês não fazem nada, estão olhando um para a cara do outro, queremos a prestação de contas”, disse Frederico Carvalho, sócio que é uma das lideranças do movimento de torcedores que organizou o ato. "Vocês ficam escondidos aí atrás de bandeira, eu quero ver se o seu Antônio Couceiro vem encarar a torcida aqui", disse Frederico, se referindo ao ex-presidente do clube, presente na reunião. "Aqui tem pai de família que paga seu sócio todos os meses, dinheiro esse que está indo pra longe, porque a gente não tem um elenco competitivo, cadê o dinheiro?", disse outra torcedora. A reunião do Condel tem como pauta a análise das contas do clube, que enfrenta uma grave crise financeira. Desde o ano passado, a diretoria vem recorrendo ao adiantamento de receitas da temporada seguinte para cumprir compromissos imediatos. No futebol, o cenário também é crítico: o Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com mais de 98% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes. A reportagem entrou em contato com o Paysandu e aguarda retorno. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU AGORA Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria de “bandalheira administrativa e financeira” 30.09.25 20h24 Futebol Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço 30.09.25 19h28 Futebol Hélio dos Anjos pede justiça gratuita em ação contra o Paysandu e é multado por 'misoginia'; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas. 30.09.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11