Paysandu contrata meia que conseguiu acesso a Série A Em 2024, jogador iniciou a temporada no Joinville e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B O Liberal 30.12.25 18h35 Meia durante sua apresentação na Chape (Chapecoense) O Paysandu anunciou nesta terça-feira (30) a contratação do meia Marcinho, de 30 anos, que chega ao clube após passagem pela Chapecoense, time que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador vai desembarcar em Belém na primeira semana de janeiro, quando passará pelos procedimentos médicos e administrativos antes de assinar contrato com o clube bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com passagens por Londrina, Novorizontino, Cruzeiro e Sampaio Corrêa, além e duas experiências no exterior, Marcinho ganhou títulos estaduais e regionais ao longo do percurso profissional, como os campeonatos catarinense e maranhense, além da Copa Alagoas, da Copa Paraná e da Primeira Liga. Em 2024, iniciou a temporada no Joinville, onde marcou dois gols em quatro partidas, e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B. VEJA MAIS Em entrevista, Márcio Tuma fala dos desafios à frente do Paysandu para o início da temporada 2026 O dirigente bicolor foi questionado sobre dois assuntos importantes para o torcedor: salários e Curuzu, respondendo ambos com franqueza Atacante ex-Operário está em Belém para assinar com o Paysandu Com 1,82 metro de altura e perfil físico considerado adequado para o futebol de maior intensidade, o atacante se apresenta como uma alternativa para o setor ofensivo No clube catarinense, o meia foi tratado inicialmente como uma aposta, mas não conseguiu se firmar como esperado. Ao longo da competição, entrou em campo em 22 jogos e não balançou as redes. Ainda assim, fez parte do elenco que terminou a campanha com o acesso à elite nacional. Agora no Paysandu, Marcinho aposta na retomada do bom momento e projeta repetir o feito recente de ascensão de divisão. “Estou muito feliz, honrado e motivado para estar representando o maior campeão da Amazônia e vestindo as cores do Paysandu. Espero que juntos consigamos botar o Paysandu de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Que seja uma temporada de muito sucesso para todos nós”, afirmou o jogador. A contratação faz parte do processo de reformulação do elenco bicolor para a próxima temporada. O clube segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência do planejamento. Ficha técnica Nome: Márcio Barbosa Vieira Junior Nascimento: 28/07/1995 Naturalidade: Londrina (PR) Altura: 1,74 m Peso: 72 kg Posição: Meia Clubes: Londrina-PR, Operário-PR, Oeste-SP, Brasil-RS, Manama Club (Bahrein), Sampaio Corrêa-MA, Cruzeiro-MG, Novorizontino-SP, Guarani-SP, Criciúma-SC, Al Benghazi (Líbia), CSA-AL, América-RJ, Joinville-SC e Chapecoense-SC. 