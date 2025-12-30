Paysandu contrata meia que conseguiu acesso a Série A

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (30) a contratação do meia Marcinho, de 30 anos, que chega ao clube após passagem pela Chapecoense, time que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador vai desembarcar em Belém na primeira semana de janeiro, quando passará pelos procedimentos médicos e administrativos antes de assinar contrato com o clube bicolor.

Com passagens por Londrina, Novorizontino, Cruzeiro e Sampaio Corrêa, além e duas experiências no exterior, Marcinho ganhou títulos estaduais e regionais ao longo do percurso profissional, como os campeonatos catarinense e maranhense, além da Copa Alagoas, da Copa Paraná e da Primeira Liga. Em 2024, iniciou a temporada no Joinville, onde marcou dois gols em quatro partidas, e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B.

No clube catarinense, o meia foi tratado inicialmente como uma aposta, mas não conseguiu se firmar como esperado. Ao longo da competição, entrou em campo em 22 jogos e não balançou as redes. Ainda assim, fez parte do elenco que terminou a campanha com o acesso à elite nacional.

Agora no Paysandu, Marcinho aposta na retomada do bom momento e projeta repetir o feito recente de ascensão de divisão. “Estou muito feliz, honrado e motivado para estar representando o maior campeão da Amazônia e vestindo as cores do Paysandu. Espero que juntos consigamos botar o Paysandu de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Que seja uma temporada de muito sucesso para todos nós”, afirmou o jogador.

A contratação faz parte do processo de reformulação do elenco bicolor para a próxima temporada. O clube segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência do planejamento.

Ficha técnica

Nome: Márcio Barbosa Vieira Junior

Nascimento: 28/07/1995

Naturalidade: Londrina (PR)

Altura: 1,74 m

Peso: 72 kg

Posição: Meia

Clubes: Londrina-PR, Operário-PR, Oeste-SP, Brasil-RS, Manama Club (Bahrein), Sampaio Corrêa-MA, Cruzeiro-MG, Novorizontino-SP, Guarani-SP, Criciúma-SC, Al Benghazi (Líbia), CSA-AL, América-RJ, Joinville-SC e Chapecoense-SC.