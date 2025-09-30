Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma

O atacante Petterson ganhou destaque após a vitória do Paysandu sobre o Criciúma por 4 a 2, em plena casa do adversário. Entrando no segundo tempo, o jogador foi bem avaliado pela torcida e pela comissão técnica, e pediu mais oportunidades com a camisa bicolor.

“Foi um jogo muito importante. Estou muito feliz com a atuação e por ter ajudado a equipe. Continuo focado nos treinos, mesmo não tendo muitas oportunidades. Sei do meu potencial e espero ajudar ainda mais a equipe a sair dessa situação”, afirmou.

Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço. “A maioria já me conhece, tudo o que fiz no Flamengo e em outros clubes. Desde a minha chegada, venho trabalhando firme, esperando a oportunidade. Nesse jogo foi a primeira troca, e eu vi que o time estava muito bem. Precisávamos vencer, e deu certo.”

Petterson também reforçou a confiança no elenco para reagir na Série B. “Eu afirmo para vocês que o Paysandu vai sair dessa fase. Espero ter mais minutos em campo para ajudar mais. Acho que fiz um belo jogo e espero contribuir para que o professor tenha uma ‘dor de cabeça boa’.”

A rodada ajudou o Papão, já que Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Athletic perderam. Mesmo ainda na lanterna, com 25 pontos, o time diminuiu para cinco a distância em relação ao primeiro fora do Z4. O próximo compromisso do Paysandu será na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, na Curuzu.