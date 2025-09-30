Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma

Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço

O Liberal
fonte

Petterson comemora gol do Papão sobre o Criciúma. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O atacante Petterson ganhou destaque após a vitória do Paysandu sobre o Criciúma por 4 a 2, em plena casa do adversário. Entrando no segundo tempo, o jogador foi bem avaliado pela torcida e pela comissão técnica, e pediu mais oportunidades com a camisa bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Foi um jogo muito importante. Estou muito feliz com a atuação e por ter ajudado a equipe. Continuo focado nos treinos, mesmo não tendo muitas oportunidades. Sei do meu potencial e espero ajudar ainda mais a equipe a sair dessa situação”, afirmou.

Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço. “A maioria já me conhece, tudo o que fiz no Flamengo e em outros clubes. Desde a minha chegada, venho trabalhando firme, esperando a oportunidade. Nesse jogo foi a primeira troca, e eu vi que o time estava muito bem. Precisávamos vencer, e deu certo.”

VEJA MAIS

image Hélio dos Anjos pede justiça gratuita em ação contra o Paysandu e é multado por 'misoginia'; entenda
O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

image Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B
Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas.

image Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer
Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia

Petterson também reforçou a confiança no elenco para reagir na Série B. “Eu afirmo para vocês que o Paysandu vai sair dessa fase. Espero ter mais minutos em campo para ajudar mais. Acho que fiz um belo jogo e espero contribuir para que o professor tenha uma ‘dor de cabeça boa’.”

A rodada ajudou o Papão, já que Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Athletic perderam. Mesmo ainda na lanterna, com 25 pontos, o time diminuiu para cinco a distância em relação ao primeiro fora do Z4. O próximo compromisso do Paysandu será na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, na Curuzu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

AGORA

Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube

Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria de “bandalheira administrativa e financeira”

30.09.25 20h24

Futebol

Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma

Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço

30.09.25 19h28

Futebol

Hélio dos Anjos pede justiça gratuita em ação contra o Paysandu e é multado por 'misoginia'; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B

Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas.

30.09.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

HORA DAS CONTAS

Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer

Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia

30.09.25 13h48

Futebol

Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números

Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade.

30.09.25 14h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda