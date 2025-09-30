Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço O Liberal 30.09.25 19h28 Petterson comemora gol do Papão sobre o Criciúma. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Petterson ganhou destaque após a vitória do Paysandu sobre o Criciúma por 4 a 2, em plena casa do adversário. Entrando no segundo tempo, o jogador foi bem avaliado pela torcida e pela comissão técnica, e pediu mais oportunidades com a camisa bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Foi um jogo muito importante. Estou muito feliz com a atuação e por ter ajudado a equipe. Continuo focado nos treinos, mesmo não tendo muitas oportunidades. Sei do meu potencial e espero ajudar ainda mais a equipe a sair dessa situação”, afirmou. Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço. “A maioria já me conhece, tudo o que fiz no Flamengo e em outros clubes. Desde a minha chegada, venho trabalhando firme, esperando a oportunidade. Nesse jogo foi a primeira troca, e eu vi que o time estava muito bem. Precisávamos vencer, e deu certo.” VEJA MAIS Hélio dos Anjos pede justiça gratuita em ação contra o Paysandu e é multado por 'misoginia'; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas. Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia Petterson também reforçou a confiança no elenco para reagir na Série B. “Eu afirmo para vocês que o Paysandu vai sair dessa fase. Espero ter mais minutos em campo para ajudar mais. Acho que fiz um belo jogo e espero contribuir para que o professor tenha uma ‘dor de cabeça boa’.” A rodada ajudou o Papão, já que Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Athletic perderam. Mesmo ainda na lanterna, com 25 pontos, o time diminuiu para cinco a distância em relação ao primeiro fora do Z4. O próximo compromisso do Paysandu será na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, na Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 