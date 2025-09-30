Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas. Iury Costa 30.09.25 15h45 No primeiro turno, o Papão foi derrotado por 1 a 0. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, para enfrentar o Cuiabá pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória contra o Criciúma na última rodada, o Papão busca engatar uma sequência positiva na reta final da competição para escapar do rebaixamento. O desafio será contra uma das equipes mais ofensivas do campeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ataque de volume O Cuiabá é o quarto time que mais marcou gols na Série B, com 36 no total. O setor ofensivo chama a atenção pelo alto volume de jogo: é a segunda equipe que mais cria grandes chances (60), a quinta em finalizações (14,3 por jogo) e a líder em finalizações no gol (média de 5 por partida). O time também é o quinto com mais escanteios a favor (5,7 por jogo). Outro ponto de destaque é o desempenho em bolas paradas. O Cuiabá é o segundo time que mais marcou gols de pênalti na competição, com sete convertidos em nove cobranças. Além disso, aparece entre os cinco melhores em dribles certos, com média de 7,4 por jogo. VEJA MAIS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição Defesa irregular Apesar da força ofensiva, a defesa apresenta números mais instáveis. O Cuiabá está entre os cinco times que mais cometem faltas (14,6 por jogo), mas, mesmo assim, é uma das equipes que menos concede pênaltis, apenas três até aqui, com dois gols sofridos. O setor defensivo, porém, não vive grande fase. Nas últimas nove rodadas, o Dourado sofreu 11 gols, média de mais de um por partida. Ainda assim, a equipe atravessa uma boa sequência: são oito jogos de invencibilidade, com três vitórias e cinco empates, que mantêm o time na 6ª colocação e na briga pelo acesso. Paysandu e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) 