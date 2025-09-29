Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição O Liberal 29.09.25 19h43 O futebol paraense viveu neste domingo (29) um capítulo que parece escrito à mão no roteiro do Brasileirão da Série B. Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No Mangueirão, o Remo bateu o CRB com gols de Diego Hernández, Fábio Alemão (contra), Caio Vinícius e Nico Freitas. O resultado manteve o Leão no bloco de clubes que disputam o acesso à elite. Horas antes, no Heriberto Hülse, o lanterna Paysandu surpreendeu o líder Criciúma também por 4 a 2, fora de casa, com gols de Reverson, Garcez (duas vezes) e Marlon. O Papão quebrou um jejum de dois meses sem vitórias — a última havia sido contra o então líder Coritiba, por 5 a 2, também fora de Belém. VEJA MAIS De virada, Remo vence o CRB no Mangueirão e volta a pensar no G4 da Série B A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida A coincidência não é apenas estatística. Em 29 de junho, na 14ª rodada, havia sido a única vez que os dois clubes paraenses também venceram no mesma rodada, com ainda mais coincidências: de virada, e também com o mesmo placar: 2 a 1. Mas tem ainda mais coincidências: naquele sábado, o Remo derrotou o Athletic-MG por 2 a 1, em Juiz de Fora, com dois gols do artilheiro Pedro Rocha no segundo tempo, um aos 32 minutos e outro no último lance do jogo. No dia seguinte, o Paysandu superou a Ferroviária, igualmente por 2 a 1, também de virada e também marcando seus gols na etapa finald e jogo, com gols de Marlon e Marcelinho. Dois meses depois, o roteiro se repete com outro placar e outra simbologia. Em um campeonato de 38 rodadas, é raro que duas equipes de um mesmo estado consigam resultados idênticos, no mesmo fim de semana, saindo atrás e virando no segundo tempo, mas raro ainda que aonteça duas vezes. Remo e Paysandu fizeram isso duas vezes, sempre com ingredientes que alimentam a mística do futebol: viradas, gols decisivos nos minutos finais e adversários em alta. 