De virada, Remo vence o CRB no Mangueirão e volta a pensar no G4 da Série B A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 Da Redação 28.09.25 20h09 Remo vence CRB por 4 x 2 no Mangueirão (Thiago Gomes/O Liberal) O Clube do Remo fez a festa da torcida azulina no Mangueirão, em Belém, ao derrotar o CRB-AL por 4 a 2, na noite deste domingo (28/9), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida, disputada diante de mais de 14 mil pessoas, foi movimentada do início ao fim, com gols, virada ainda no primeiro tempo e consolidação da vitória com uma atuação segura na etapa final. O duelo começou equilibrado, com os dois times buscando o ataque. Logo nos primeiros minutos, Jaderson e Jorge levaram perigo pelo lado do Remo, enquanto o CRB respondeu em finalizações de Dadá Belmonte e Léo Campos. A equipe alagoana chegou a ter quatro escanteios consecutivos, mostrando presença ofensiva, mas sem transformar as investidas em gol. Aos 23 minutos, os visitantes abriram o placar em um belo chute de Matheus Ribeiro, que acertou o canto de Marcelo Rangel. A vantagem, porém, durou pouco: quatro minutos depois, Diego Hernández cobrou falta com força e precisão, empatando o jogo. O ritmo seguiu intenso, com cartões amarelos distribuídos para conter a disputa acirrada no meio-campo. A virada azulina veio aos 35, quando Nico arriscou, Albino defendeu e, no rebote, a bola desviou em Fábio Alemão e morreu no fundo das redes. O primeiro tempo terminou com o Remo em vantagem por 2 a 1. Na segunda etapa, o time comandado por Guto Ferreira voltou mantendo a pressão. Logo aos 10 minutos, uma rápida triangulação entre Caio Vinícius, João Pedro e Hernández terminou em cruzamento para Nicolás Ferreira completar e ampliar o placar para 3 a 1. O gol consolidou o domínio azulino e obrigou o CRB a se lançar ao ataque. Apesar de alterações promovidas por Eduardo Barroca, incluindo as entradas de Gegê e Pottker, o time alagoano encontrou dificuldades para superar a defesa paraense. Mikael teve uma das melhores chances, mas parou em grande defesa de Rangel. Do outro lado, o Remo teve oportunidades claras em contra-ataques, desperdiçadas por Hernández e Janderson, até que a vitória foi encaminhada. Aos 29 minutos, Caio Vinícius recebeu na entrada da área e bateu colocado, acertando o canto de Matheus Albino para transformar a vitória em goleada: 4 a 1. Já nos acréscimos, o CRB ainda descontou com Breno Herculano, em jogada de ataque que aproveitou a última investida do time visitante. O gol deu números finais ao confronto: 4 a 2 para o Leão. A partida teve público total de 14.136 pessoas, sendo 10.801 pagantes e 3.335 gratuidades. A renda arrecadada foi de R$ 310.190,00. Ficha técnica Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Jorge; Caio Vinícius, Luan Martins (Nathan Camargo), Jáderson (Giovanni Pavani), Diego Hernández (Janderson), Eduardo Melo, João Pedro e Nicolás Ferreira (Pedro Castro). Técnico: Guto Ferreira. CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Segovia), Henri, Léo Campos; Higor Meritão (Gegê), Crystopher, Danielzinho (Luiz Fernando); Dadá Belmonte (William Pottker), Mikael (Breno Herculano) e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca. Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães Assistente: Thiago Henrique Neto Correa Farinha Assistente: Carlos Henrique Alves de Lima Filho Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo Estádio: Mangueirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FALA, TREINADOR! Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo 28.09.25 21h55 DEU LEÃO! De virada, Remo vence o CRB no Mangueirão e volta a pensar no G4 da Série B A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 28.09.25 20h09 DEFINIDO! Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição 28.09.25 17h40 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGÃO! Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida 28.09.25 17h59 MMA Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha' A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação 28.09.25 11h37 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00