Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer

O Paysandu pode respirar aliviado e deixar a lanterna da Série B na próxima rodada, a 30ª da Série B. O time paraense soma 25 pontos e precisa vencer o Cuiabá, na Curuzu, para chegar a 28. No entanto, o alívio só virá se os concorrentes diretos tropeçarem.

Com 27 pontos, o Amazonas encara o Athletic, em Minas Gerais. Caso o time amazonense empate ou perca, o Paysandu ultrapassa na tabela. Isso porque ambos ficariam com seis vitórias (número de vitórias é o primeiro critério de desempate), mas o critério seguinte é o saldo de gols: o Amazonas tem -15, enquanto o Paysandu possui -10, vantagem que favorece os bicolores.

Se Amazonas e Athletic empatarem, o resultado é ainda mais positivo para o Paysandu, já que o adversário direto não dispara e os mineiros não ampliam tanto sua pontuação.

Secador ligado!

A matemática não para por aí. O Botafogo-SP, com 29 pontos, visita o Coritiba e também está na mira. Outro que pode ser alcançado nas próximas rodadas é o Volta Redonda, atualmente com 30 pontos, que enfrenta o Goiás em casa. Torcer por derrotas desses times é fundamental para o Papão ampliar suas chances de deixar a zona da degola.

Outro jogo importante é entre Ferroviária-SP e América-MG. Um empate já seria útil para o Paysandu, mas até mesmo uma vitória da equipe paulista não seria de todo ruim, desde que mantenha a disputa embolada entre os times da parte de baixo da tabela.