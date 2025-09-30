Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia O Liberal 30.09.25 13h48 O Paysandu pode respirar aliviado e deixar a lanterna da Série B na próxima rodada, a 30ª da Série B. O time paraense soma 25 pontos e precisa vencer o Cuiabá, na Curuzu, para chegar a 28. No entanto, o alívio só virá se os concorrentes diretos tropeçarem. Com 27 pontos, o Amazonas encara o Athletic, em Minas Gerais. Caso o time amazonense empate ou perca, o Paysandu ultrapassa na tabela. Isso porque ambos ficariam com seis vitórias (número de vitórias é o primeiro critério de desempate), mas o critério seguinte é o saldo de gols: o Amazonas tem -15, enquanto o Paysandu possui -10, vantagem que favorece os bicolores. Se Amazonas e Athletic empatarem, o resultado é ainda mais positivo para o Paysandu, já que o adversário direto não dispara e os mineiros não ampliam tanto sua pontuação. VEJA MAIS Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. Secador ligado! A matemática não para por aí. O Botafogo-SP, com 29 pontos, visita o Coritiba e também está na mira. Outro que pode ser alcançado nas próximas rodadas é o Volta Redonda, atualmente com 30 pontos, que enfrenta o Goiás em casa. Torcer por derrotas desses times é fundamental para o Papão ampliar suas chances de deixar a zona da degola. Outro jogo importante é entre Ferroviária-SP e América-MG. Um empate já seria útil para o Paysandu, mas até mesmo uma vitória da equipe paulista não seria de todo ruim, desde que mantenha a disputa embolada entre os times da parte de baixo da tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Série B Série C Amazonas FC Cuiabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) 29.09.25 15h52 MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19