Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Na tarde de sábado (27), Ponte Preta e Náutico empataram em 1 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pelo quadrangular final da Série C.

Comandado por Hélio dos Anjos, o Náutico abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Bruno Mezenga. Quando o triunfo parecia encaminhado para o time pernambucano, a Ponte reagiu nos acréscimos: aos 47 minutos, Miguel apareceu livre na área e cabeceou para decretar o empate que explodiu a torcida local. O motivo? O ponto conquistado pela equipe campineira foi suficiente para carimbar o retorno da Ponte Preta à Série B de 2026.

Com o empate, a Ponte alcançou 10 pontos no quadrangular e isolou-se na ponta do Grupo C, assegurando assim o acesso antecipado à Série B. Na partida seguinte, também no sábado, o Brusque-SC venceu o Guarani-SP por 3 a 2 e chegou aos 3 pontos, deixando a última vaga de acesso no grupo em aberto.

Hélio dos Anjos vai subir com o Náutico?

No Náutico, a sensação foi de frustração. O time permaneceu com 4 pontos na chave e lamentou o gol sofrido nos minutos finais. O técnico Hélio dos Anjos enalteceu a postura ofensiva da equipe e afirmou que a confiança no acesso segue viva apesar do empate.

Agora, a classificação do grupo C da Terceirona apresenta a Ponte tem 10 pontos; o Guarani com 6, seguido do Náutico, com 4 pontos e o Brusque, que chegou aos seus primeiros 3 pontos.