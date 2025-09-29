Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 O Liberal 29.09.25 14h04 Após o primeiro acesso confirmado, restam mais 3 vagas de clubes que subirão para a Série B. (Imagem: Divulgação/ CBF) Na tarde de sábado (27), Ponte Preta e Náutico empataram em 1 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pelo quadrangular final da Série C. Comandado por Hélio dos Anjos, o Náutico abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Bruno Mezenga. Quando o triunfo parecia encaminhado para o time pernambucano, a Ponte reagiu nos acréscimos: aos 47 minutos, Miguel apareceu livre na área e cabeceou para decretar o empate que explodiu a torcida local. O motivo? O ponto conquistado pela equipe campineira foi suficiente para carimbar o retorno da Ponte Preta à Série B de 2026. VEJA MAIS Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C Com o empate, a Ponte alcançou 10 pontos no quadrangular e isolou-se na ponta do Grupo C, assegurando assim o acesso antecipado à Série B. Na partida seguinte, também no sábado, o Brusque-SC venceu o Guarani-SP por 3 a 2 e chegou aos 3 pontos, deixando a última vaga de acesso no grupo em aberto. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Hélio dos Anjos vai subir com o Náutico? No Náutico, a sensação foi de frustração. O time permaneceu com 4 pontos na chave e lamentou o gol sofrido nos minutos finais. O técnico Hélio dos Anjos enalteceu a postura ofensiva da equipe e afirmou que a confiança no acesso segue viva apesar do empate. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Agora, a classificação do grupo C da Terceirona apresenta a Ponte tem 10 pontos; o Guarani com 6, seguido do Náutico, com 4 pontos e o Brusque, que chegou aos seus primeiros 3 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave hélio dos anjos Série C Náutico PONTE PRETA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 Futebol Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo 29.09.25 11h16 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57