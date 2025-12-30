Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes

Belém pode ser palco da despedida da Seleção Brasileira, antes da viagem para a Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal junto ao presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice da CBF, Ricardo Gluck paul.

O dirigente afirmou que a FPF ofereceu o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, para receber a Seleção Brasileira, em um amistoso, no seu último compromisso antes da viagem para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Sim. Estamos oferecendo Belém com excelentes argumentos”, disse, Gluck Paul.

Argumentação

Ricardo Gluck paul falou que a logística para a Seleção Brasileira é totalmente compatível com Belém, já que a cidade está muito mais próxima dos Estados Unidos do que outras capitais, que possuem um estádio com estrutura para receber um jogo da Seleção.

“Mandamos o oficio, nele consta vários argumentos legais. Um deles é a logística é muito mais próxima, estamos mais próximo dos Estados Unidos e depois desse amistoso a Seleção já viaja para os Estados Unidos. Se pegarmos todos os estados que tem estádios com capacidade para receber a Seleção, Belém é a ponde mais rápida para a viagem”, disse.

VEJA MAIS

Clima

Para o mandatário da FPF, Belém recria um clima parecido com que a Seleção Brasileira irá encarar nos jogos dos Estados Unidos. Gluck Paul reforçou a importância de aclimatação dos atletas.

“Belém recria o clima que iremos encontrar nos Estados Unidos. Como o Brasil vai jogar em Nova Jersey e depois Filadélfia e Miami, temos nesses locais as características de calor e humidade. Que é justamente o que Belém oferece nesse período de final de maio e início de junho. Belém oferece a oportunidade de recriar uma partida muito próximo do que será nos Estados Unidos”

Gramado

“Existe um compromisso nosso junto ao Governo do Estado, para colocar no mangueirão a mesma grama que será utilizada nos Estados Unidos, já que lá terá uma padronização de gramado (Tarroma 32), que é uma espécie da variação da grama bermuda e temos um contato com o fornecedor (de grama). É como se o Brasil estivesse jogando nos Estados Unidos. Estará próximo de voos, jogando no mesmo gramado e com a mesma situação climática. Então entendemos que tecnicamente Belém é uma opção excelente”