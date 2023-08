Em Belém, barbeiro do Remo e Paysandu sonha em cortar cabelo de jogadores da Seleção Brasileira

Quanto vale um sonho? Como é sonhar, projetar algo que parecia longe e anos depois tudo mudar? Ídolos brasileiros, estrelas do futebol mundial, que brilham em gramados europeus e disputaram a Copa do Mundo, estarão em Belém com a Seleção Brasileira, para atuar contra a Bolívia, no próximo dia 8 de setembro, mas uma pessoa vive esse momento de forma diferente. Romário Costa, 30 anos, é barbeiro há cinco e possui o sonho de cortar os cabelos de jogadores que defendem a única seleção pentacampeã mundial. Para que isso ocorra, o barbeiro vem recebendo apoio de amigos e chegou a ter o perfil visualizado por um dos craques do Brasil nas redes sociais e aguarda ansioso, a possibilidade de realizar o sonho.

Nome de craque

Natural de São João de Pirabas (PA), Romário iniciou na profissão de forma inusitada, cortando cabelo de amigos, em um dia em que não tinha nenhuma barbearia aberta. A brincadeira virou profissão e hoje Romário ganha a vida com a tesoura e maquina na mão e montou a “Futbarba”, no bairro do Una, onde exerce a profissão. E a Seleção Brasileira faz parte da vida dele desde moleque e é por ela que ele se dedica cortando cabelo de amigos, conhecidos e também de jogadores do Remo e do Paysandu.

“Vivo a seleção Brasileira desde que nasci, por conta do meu nome. Meu pai batizou como Romário, e carrego esse nome desde 1993, época e que o ‘Baixinho’ [Romário] estava no auge pela Seleção e na Europa. Então introduzi a Seleção Brasileira na barbearia por tanto que sou apaixonado por futebol. O povo brasileiro é apaixonado por futebol. Costumo atender vários jogadores em Belém, tanto do Remo, Paysandu e Tuna Luso. O meu objetivo desde o início foi chegar à Seleção Brasileira. Essa é uma oportunidade ímpar, a Seleção vem a Belém e algo que posso conseguir ou não, mas estou com muita fé, ansioso também, mas crio que vai dar muito certo. Sei que é difícil, mas vou conseguir e se isso é o objetivo, então foco total nele”, disse.

Barbeiro Romário ganhou o nome do ex-jogador, craque da Seleção Barsileira noa anos 90 (Igor Mota / O Liberal)

Richarlison

Com sua maleta inseparável, Romário conta que, com a ajuda dos amigos, um vídeo feito em 2020, acabou viralizando e chegou até alguns jogadores, porém, só um visualizou. O barbeiro afirmou que ficou feliz pela visualização do jogador, que atualmente joga pelo Tottenham, da Inglaterra e espera ser lembrado pelo atleta quando a Seleção desembarcar em Belém.

“Foi bem interessante que todo mundo compartilhou, os amigos que me acompanha nas redes sociais e, por incrível que pareça, o Richarlison [atacante da Seleção Brasileira] visualizou a minha rede social e já fiquei muito feliz, de ser visto e, de repente ser lembrado. Afinal daqui uns dias a Seleção estará aqui na capital e esse feito pode acontecer e vou atender ele, Vinícius Júnior, Rodrygo e quem sabe o Neymar”, comentou.

VEJA FOTOS

Romário possui o sonho de cortar os cabelos dos atletas da Seleção Brasileira, em Belém (Igor Mota / O Liberal)

"Estilo, pai"

O craque das tesouras, Romário falou sobre o estilo dos atletas que foram convocados e elegeu um atleta como o mais “ousado” com o corte de cabelo. Romário está confiante que poderá cortar o cabelo dos astros da Seleção Brasileira, que preparou um corte especial para ser executado no possível encontro.

“Todos eles são bem estilosos, possuem cortes diferentes, mas o Vinícius Júnior é um dos mais ousados. Ele ousa demais no cabelo e é do nível do futebol dele e pretendemos fazer algo bem legal, se ele nos der essa oportunidade. Eu sei que vai dar. Ele e o Richarlison sei que eles darão essa oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho e de sermos felizes. Temos um corte aí, é segredo guardado a sete chaves e só vou revelar no dia em que atender a Seleção Brasileira, pode ter certeza que todos irão gostar, diferente, bem legal e bem aceito por todo”, falou.

Barbeiro Romário iniciou na profissão com uma brincadeira (Igor Mota / O Liberal)

Remo, Paysandu e Tuna

Romário busca inspiração para sobreviver no futebol, esporte mais popular do Brasil. Torcedor do Remo, o barbeiro já cortou o cabelo de vários atletas, seja do Leão, Papão e Tuna, que hoje são seus amigos. A parceria, exposição com os jogadores, pode render a realização de um sonho e explicou que o corte de cabelo uma barba bem feira, elevam a autoestima dos atletas.

“Minha relação com o futebol é diária, o tempo todo. Eu vivo e respiro futebol. Sou remista de coração, corpo e alma, mas atendo jogadores do Paysandu, Tuna e clubes de fora do Estado, como o CSA-AL, Manaus-AM, Amazonas-AM e de vários jogadores do Maranhão. Hoje o futebol não tem como sobreviver sem a barbearia. Os atletas gostam, se sentem bem, elevam a autoestima com um bom corte de cabelo. E estou sempre pronto para isso”, disse.

VEJA FOTOS

Gratidão

É na amizade e na família que Romário se fortalece, busca apoio e sabe com quem pode contar. O barbeiro é grato a todos que o ajudaram nesta jornada insana por esse sonho.

“Só quem sabe da minha luta, de onde vim, por onde passei me apoia de verdade e me acompanham. Sou muito grato aos amigos que me apoiam nessa pegada, sonhando junto comigo. E isso vai se tornar realidade e serei grato a Deus, família e amigos”, agradeceu.

Marque na agenda

Brasil x Bolívia estreiam nas Eliminatórias da Copa 2026 no dia 8 de setembro, às 21h45, no Mangueirão, em Belém. A última vez em que a Seleção Brasileira esteve em Belém foi em 2011, quando o Brasil derrotou a Argentina por 2 a 0, gols de Lucas e Neymar, pelo Superclássico das Américas. A expectativa é de casa cheia e mais de 40 mil torcedores empurrando a Seleção em busca do tão sonhado hexacampeonato em 2026.