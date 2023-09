Uma semana após jogo da Seleção em Belém, Richarlison posta foto com criança paraense

Uma semana após a partida entre Brasil e Bolívia no Estádio do Mangueirão, em Belém, os torcedores e os jogadores parecem ainda não terem superado o espetáculo, e ainda guardam com carinho as lembranças do momento. O jogador Richarlison é um dos que não esquecem, e postou nas redes sociais na noite da última quinta-feira (14), uma foto com uma torcedora paraense mirim no colo.



A criança da foto é a pequena Gabriela Corrêa, de 4 anos, filha da torcedora Naiana Corrêa, que disse estar muito feliz com a publicação e elogiou o jogador. “Foi uma felicidade muito grande ele ter pego ela no colo e uma surpresa maior ainda por ele ter postado. Ele é muito humilde, carismático, do povo mesmo”, declarou.

“Nunca assistimos um jogo do Brasil assim de perto, era um sonho e nós realizamos no Mangueirão. A Gabi não fala em outra coisa, ela vivia dizendo que estava famosa porque tinha uma foto com o Richarlison, e agora que ele postou está mais feliz ainda”, completou.



O atacante não passou por momentos tão bons em campo em Belém, apesar de ter sido recepcionado com muito carinho pela torcida. Sem gols marcados, Richarlison chegou a chorar no banco de reservas após ser substituído na partida. Segundo o jogador, as lágrimas foram por coisas que aconteceram fora de campo.

“Aquele momento triste não foi por ter jogado mal. Na minha opinião, não fiz uma má partida em Belém. Foi mais uma forma de desabafar pelas coisas que vinham ocorrendo fora de campo. Situações que escaparam do meu controle, não por minha parte, mas por pessoas que estavam próximas a mim”, explicou.

A partida entre Brasil e Bolívia encerrou com o placar de 5 a 1 para a Seleção da casa, que contou com o apoio de mais de 40 mil torcedores.