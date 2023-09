Richarlison explica choro no banco em Belém, desafios pessoais e busca por ajuda psicológica; vídeo

Além da ausência de gols, Richarlison enfrentou batalhas pessoais nos últimos meses. O atacante da seleção brasileira compartilhou abertamente seus desafios e anunciou que buscará apoio psicológico ao retornar para o Tottenham, na Inglaterra. O "Pombo" não entrou em detalhes, mas resumiu um pouco do que passou e assegurou que o pior já ficou para trás.

"Dentro de campo, sou um cara feliz, colaborativo e busco ajudar ao máximo. Às vezes, as coisas não se desenrolam como gostaríamos. Acredito que isso tenha a ver um pouco com questões extracampo que acabaram me afetando. Mesmo tentando fazer as coisas certas, às vezes, elas acabam dando errado. Vou continuar focado no clube, a tempestade já passou", afirmou o jogador.

VEJA MAIS

"Vivi um período turbulento nos últimos cinco meses fora de campo. Agora, as coisas estão mais claras na minha vida pessoal. Pessoas que só estavam interessadas no meu dinheiro se afastaram de mim. Agora, as coisas vão começar a se encaixar. Tenho certeza de que vou obter uma sequência positiva no Tottenham e fazer as coisas acontecerem novamente", completou.

Recentemente, Richarlison encerrou sua parceria com o empresário Renato Velasco, que o acompanhava desde o início de sua carreira. Além disso, o atacante enfrentou um período difícil em seu clube após retornar da Copa do Mundo. Na última sexta-feira, foi às lágrimas no banco de reservas da Seleção (veja no vídeo acima) após ser substituído no segundo tempo da vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, em Belém.

"Aquele momento triste não foi por ter jogado mal. Na minha opinião, não fiz uma má partida em Belém. Foi mais uma forma de desabafar pelas coisas que vinham ocorrendo fora de campo. Situações que escaparam do meu controle, não por minha parte, mas por pessoas que estavam próximas a mim", explicou.

O objetivo de Richarlison, agora, é buscar ajuda profissional ao retornar à Inglaterra. Coincidentemente, o desabafo do centroavante canarinho ocorre em durante o mês de setembro, quando são realizadas ações de conscientização sobre saúde mental, o "Setembro Amarelo".

"Quando voltar para a Inglaterra, buscarei ajuda psicológica de um profissional para trabalhar a mente. É isso, retornar mais forte. Acredito que estarei na próxima convocação e vou trabalhar para isso. Vou buscar uma sequência sólida no Tottenham. Esta semana, conversarei com eles. Preciso de uma sequência positiva, ganhar ritmo de jogo e chegar aqui em boa forma", concluiu o camisa 9.