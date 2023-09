Amigo de Richarlison acompanha jogo do Brasil no Mangueirão e revela: 'Me ajudou quando precisei’

Um dos milhares de torcedores que vão acompanhar a Seleção Brasileira no estádio Mangueirão, em Belém, terá uma emoção especial ao assistir os jogadores do Brasil enfrentarem a Bolívia. Vinícius Andrade, de 25 anos, é jogador do Parauapebas, time da Segundinha do Parazão, é amigo de Richarlison, camisa 9 da Canarinha. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, ele disse que ajudou o Pombo no início da carreira, mas teve a vida salva pelo atacante do Tottenham anos depois.

"No primeiro teste dele no América-MG a chuteira dele rasgou. Ele pediu uma pra mim e, sem pensar duas vezes, eu emprestei. Depois do teste ele me devolveu e disse que iria me recompensar. Passou um tempo eu tive uma doença, uma tuberculose, e ele pagou todo o tratamento. Depois disse que, quando tivesse a oportunidade, desse um jeito de entrar em contato com ele", disse o jogador.

Foi no clube mineiro onde Richarlison deu seus primeiros passos na carreira. Depois de uma temporada de destaque, o Pombo partiu para o Fluminense-RJ, onde ganhou relevância nacional. Os bons números levaram o atacante para a Europa, onde hoje ele defende o Tottenham, da Inglaterra.

Visita exclusiva

A relação entre Richarlison e Vinícius não parou na época de América-MG. Até hoje os dois trocam mensagens e organizaram um encontro presencial durante a estadia da Seleção em Belém. Neste semana, o jogador do Parauapebas encontrou o camisa 9 da Seleção no hotel onde a equipe está hospedada.

"Ele falou que quando chegasse em Belém pra que eu avisasse, já que moro no interior. Quando cheguei ele me colocou pra assistir o treino, junto com meu pai e dois amigos. Depois ele disse pra gente ir lá no hotel. Conversamos com ele e tiramos uma foto", explicou.

Futuro

Recuperado da tuberculose, Vinícius agora pode seguir com a carreira profissional. Ele disse que, durante a Segundinha deste ano, teve uma lesão, mas que já está apto para o jogo. Ele disse que está tendo uma boa temporada e espera obter o acesso à elite do Parazão ao final do ano.

"Graças a Deus me recuperei dessa doença. Agora estamos classificados às quartas e tenho fé que teremos voos maiores. O mais importante agora é ter sequência de jogo e voltar a atuar bem. Quero só agradecer ao Richarlison por tudo que fez por mim", finalizou.