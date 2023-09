Longe do gramado, médico de ambulância garante foco, mas admite: 'Dá uma inveja de quem está lá'

Líder da equipe médica dentro da ambulância que ficou posicionada para o acesso do torcedor, o médico Nilton Sadeque vive uma emoção diferente na noite desta sexta-feira (8): a ansiedade pelo jogo e a frustração de não poder assistir de perto.

"Coração está a mil aqui do lado de fora. Temos colegas também capacitados que estão lá dentro para prestar qualquer tipo de socorro da melhor maneira possível", explicou. Perguntado se dá uma inveja de quem está dentro, ele não titubeou: "Com certeza dá uma inveja, mas estamos cumprindo nosso papel".

Ao todo, o evento formado para o jogo da Seleção Brasileira em Belém, contra a Bolívia, pela abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, conta com sete ambulâncias e uma equipe com 40 profissionais de saúde.

Dentro da ambulância, durante o jogo, ficará a equipe médica composta pelo motorista, um enfermeiro e um médico. As demandas podem surgir de todas as formas. Por isso, a atenção de todos aos torcedores precisa estar em alto nível, assim como o futebol apresentado no gramado.

"Quanto melhor o futebol da nossa seleção, com certeza teremos menos riscos de problemas cardíacos (Risos). Mas, caso haja algum problema, estamos muito bem preparados para atender, tanto aqui fora como lá dentro", disse reforçando que outra ambulância ficou dentro da área do gramado para atender atletas e demais atores do futebol.