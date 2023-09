Show de luzes marca pré-jogo entre Brasil e Bolívia no Mangueirão; vídeo

Enquanto o grande público que já marca presença no Mangueirão aguarda o começo da partida entre Brasil e Bolívia, um show de luzes, com trilha sonora do DJ Roberto Figueiredo anima a torcida assim como é comum acontecer em estádios ao redor do mundo e eventos esportivos nos Estados Unidos.

A bola rola para Brasil x Bolívia a partir das 21h45. O jogo é válido pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.