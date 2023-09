Torcida da Bolívia marca presença no Mangueirão para confronto com o Brasil; vídeo

A Seleção Brasileira inicia a caminhada do hexacampeonato em Belém, na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia. Além da torcida brasileira movimentar a cidade por causa da partida, a torcida boliviana também marca presença no estádio.

Natural de Porto Velho, Rondônia, mas de origem boliviana, Roscyl Burton, de 67 anos, está no Pará há 45 anos. Ela espera que os jogadores lutem com garra como sempre lutou o boliviano. "Que seja favorável para quem merecer ganhar", palpitou sobre o placar do jogo.

Álvaro Saveedra, 41 anos, mora em Belém há três anos e comenta que a última partida que viu da Bolívia foi em La Paz, em 2017. O torcedor gostaria que a La Verde ganhasse, mas sabe que é muito difícil contra o Brasil. "Um empate seria ótimo", comentou.

Brasil e Bolívia jogam no Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias, a partir de 21h45. A partida terá cobertura lance a lance de OLiberal.com.