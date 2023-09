Seleção Brasileira em Belém: Veja os preços de lanches e bebidas para Brasil x Bolívia no Mangueirão

Os torcedores que forem ao Mangueirão acompanhar a partida entre Brasil x Bolívia, nesta sexta-feira (8), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, poderão tomar aquela cervejinha, o guaraná e também comer aquela pipoca. O Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso aos preços dos produtos que serão comercializados no estádio durante a partida.

Segundo a pesquisa, existem diferenças entre os produtos vendidos nas cadeiras e nas arquibancadas. No setor mais popular, o preço da pipoca varia entre R$10 e R$40. O hot-dog custa R$15, enquanto as cervejas variam entre R$10 e R$12. Entre as bebidas não alcoolicas comercializadas estão água, suco, refrigerante e energético.

VEJA OS PREÇOS

preços Fotos: Caio Maia / O Liberal Fotos: Caio Maia / O Liberal Fotos: Caio Maia / O Liberal

Os torcedores que estiverem nas cadeiras terão direito a todos os produtos disponívies nas arquibancadas e mais outras opções de lanches. Entre os produtos que serão vendidos no setor estão batata frita, kibe, coxinha, hambúrguer e sanduiche natural.

VEJA MAIS

Brasil x Bolívia jogam às 21h45, nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com e também na Rádio Liberal FM frequência 97.5 MHz, além do Youtube de O Liberal.