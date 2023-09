Neymar brinca com pergunta, comenta sobre sorvete de tapioca e questiona peixe frito com açaí

O atacante Neymar, da Seleção Brasileira, foi questionado se já provou o famoso peixe com açaí dos paraenses. O jogador do Al-Hilal ficou surpreso com o questionamento feito durante a coletiva de imprensa, citou sorvete de tapioca e brincou que iria cobrar do chefe de cozinha da CBF.

Em um breve diálogo com a jornalista Marina Moreira, que “engatou” várias perguntas em uma só, Neymar brincou que não lembrou do que ela tinha perguntado.

“Rapaz... não lembro da primeira frase, só foquei no açaí. Gosto muito de sorvete tapioca. Açaí com peixe frito? Vou cobrar o chefe [de cozinha]”, disse sorrindo.

Neymar é o grande nome da Seleção Brasileira e inicia um novo ciclo com a camisa amarelinha. Caso o Brasil seja um dos classificados para a Copa do Mundo, Neymar terá pela frente o quarto Mundial da carreira.

Mas antes da Copa, o Brasil encara a Bolívia, na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, em Belém, na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas.