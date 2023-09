Seleção Brasileira em Belém: Torcedores fazem fila no Mangueirão na esperança por treino aberto

Centenas de torcedores se reuniram na frente do estádio Mangueirão na tarde desta quinta-feira (7) na esperança de poder assistir parte da atividade da Seleção Brasileira no Olímpico do Pará. Por volta das 17h30, a equipe treinada por Fernando Diniz vai realizar o último treino antes de enfrentar a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

(Esta matéria está sendo atualizada)