Seleção Brasileira em Belém: Neymar é presenteado com camisa do Paysandu por Lecheva

O atacante Neymar, da Seleção Brasileira, foi presenteado com uma camisa do Paysandu pelo ídolo bicolor Ricardo Lecheva, diretor do clube. O jogador recebeu o manto bicolor antes do treino realizado no Estádio Mangueirão, em Belém.

Neymar sendo presenteado por Ricardo Lecheva (Reprodução / Divulgação)

Neymar e o Brasil continuam a prearação para o jogo de sexta-feira (8), às 21h45, no próprio Mangueirão, contra a Bolívia. O duelo é válido pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe a cobertura da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.