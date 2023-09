Setorista da Seleção, jornalista do Japão fala sobre passagem por Belém: ‘muita coisa mudou’

A cobertura de uma partida da Seleção Brasileira atrai olhares de profissionais de todo o Brasil e do mundo. Uma das figuras internacionais que sempre marca presença nos eventos da única equipe pentacampeã mundial é a jornalista Kiyomi Nakamura, do Japão. Conhecida por cobrir a Canarinha há anos, ela é vista com bastante respeito por todos no Centro de Mídia da CBF.

Essa personalidade da imprensa especializada na Seleção falou com o Núcleo de Esportes de O Liberal antes do treino do Brasil em Belém, às vésperas da partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias. Ela conta que já esteve na capital do Pará em outras duas oportunidades e que aprendeu muito na nova estadia na Cidade das Mangueiras.

"Muita coisa mudou, principalmente o estádio, que está todo moderno e bonito. Gosto muito daqui porque todo mundo é gente boa, mas desta vez sinto ainda mais a amizade das pessoas. Além disso, sinto a cidade mais segura, sobretudo ao redor do estádio e do hotel", disse.

Além de avaliar a nova estadia em Belém, Kiyomi também falou sobre a Seleção Brasileira. Ela fez comparações entre os trabalhos de Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo, que foram técnicos do Brasil e de seus clubes, ao mesmo tempo. Segundo ela, o treinador do Fluminense tem mais chances de dar certo na Seleção do que Luxemburgo. Ela atribui isso ao maior número de informações que o treinador tem hoje.

"Da época do Vanderlei pra cá o futebol mudou muito. Hoje tem diferença na quantidade de informações que o treinador recebe. Acho que ele (Diniz) está pronto pra assumir a missão. Ele consegue dar conta", comentou.

Brasil x Bolívia

O Brasil enfrenta a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (8). O duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.