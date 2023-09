Detran apresenta esquema de trânsito para o jogo entre Brasil e Bolívia; veja

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) se fará presente no ordenamento do esquema de segurança montado pela Secretaria de Segurança Pública (Segup) para o jogo entre as seleções do Brasil e Bolívia na próxima sexta-feira (08) no Novo Mangueirão, em Belém. Um efetivo total de 40 agentes estará em pontos estratégicos para garantir a fluidez no trânsito e coibir o estacionamento irregular de veículos.

As equipes estarão divididas entre o Km 1 da rodovia BR-316, rua da Marinha, estrada do Una, avenida Augusto Montenegro e avenida Centenário. Nas proximidades do estádio, os agentes estarão posicionados para assegurar a organização do trânsito, travessia dos torcedores e orientação dos condutores.

O órgão está responsável por realizar a escolta da comitiva da Bolívia no trajeto do hotel até o campo de treinamento e estádio, ficando a cargo da Polícia Militar o acompanhamento da seleção brasileira.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Trabalhadores do Ver-o-Peso estão no clima para o jogo do Brasil contra a Bolívia]]

Orientações

Para a entrada do Estádio Olímpico do Pará, os condutores que vierem pela avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci-Belém, deverão subir o elevado ou dobrar na Av. Centenário; a travessia pela pista ao lado será desviada. Já os que seguem pela Av. Centenário em direção ao centro devem se dirigir até o retorno para acessar a Av. Augusto Montenegro. Agentes de fiscalização estarão presentes neste perímetro para manter o fluxo contínuo no trecho. A avenida Transmangueirão terá sentido único, no perímetro que compreende a avenida Centenário até os portões laterais do estádio, a partir das 18h30.

Para a saída dos condutores, toda a operação continua no sentido oposto, incluindo o sentido único da avenida Transmangueirão. Os condutores poderão estacionar no Novo Mangueirão, Assembleia de Deus e no estacionamento de uma rede de lojas localizada próximo ao estádio.

"Orientamos os torcedores para que cheguem cedo ao estádio e, se possível, organizem caronas para garantir a fluidez no trânsito. Façamos uma festa bonita neste jogo. E se beber, não dirija", orienta a diretora geral do Detran, Renata Coelho.