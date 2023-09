Neymar recebe atendimento médico durante treino da Seleção no Mangueirão em Belém

O elenco da Seleção Brasileira realizou o segundo treino no Mangueirão em Belém, de olho na Bolívia, adversária na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (8). A movimentação desta quarta (6), foi marcada pelo atendimento médico realizado durante o treino no atacante Neymar, grande estrela da Seleção Brasileira. O jogador se queixou de dores na mão direita e deixou o campo para ser atendido.

Neymar treinou normalmente com o grupo, mas em uma jogada, acabou caindo sobre o braço. Ele já usa uma proteção no local e deixou o gramado para receber atendimento. O jogador retirou o curativo, o local da lesão ganhou uma outra proteção e Neymar retornou ao gramado para finalizar o treinamento.

O atacante já desembarcou na capital paraense com uma proteção na mão e se recuperou de uma lesão na coxa, que o deixou de fora da estreia no novo clube, o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador está apto para entrar em campo pela Seleção Brasileira diante da Bolívia, jogo que marca a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa, na busca pelo hexacampeonato mundial.

Brasil x Bolívia se enfrentam na sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio Mangueirão em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.recebe