Presidente da CBF fala em facilitar acesso de crianças no último treino da seleção brasileira

A partida entre Brasil e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo promete ser o principal acontecimento esportivo do ano em solo paraense. A expectativa da organização é que cerca de 45 mil pessoas estejam presentes, número ínfimo se comparado ao total de torcedores apaixonados que vêm acompanhando a delegação desde a chegada a Belém.

Pensando nisso, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que pretende facilitar a entrada de crianças no último treino antes da partida. A atividade derradeira será nesta quinta-feira (7) e o jogo na sexta (8), a partir das 21h45, no Mangueirão. A ideia é uma espécie de "presente" para o torcedor, que vem demonstrando um carinho incomum com a seleção.

"A CBF quer fazer tudo para deixar o torcedor e a imprensa mais próximos da seleção. O que for possível será feito para que mais pessoas vejam. Até porque a gente sabe que nem todos vão ter acesso ao jogo, por mais que os preços sejam justos. E, por conta disso, existem algumas questões que queremos vincular com ações sociais, para que crianças que não possam vir ao jogo, ao menos possam vir aos treinos, acompanhadas dos pais", disse.

Até o momento, todas as atividades da seleção foram realizadas sem presença de público e os ingressos para a partida custaram entre R$ 100 (Meia entrada Arquibancada lado A) e R$ 1,6 mil (Camarotes fechados). Por fim, Ednaldo confirmou que a medida está sendo costurada com a administração local. "Isso está sendo feito pela segurança junto com o Governo do Estado", finalizou.