Seleção Brasileira em Belém: no segundo treino, Diniz esboça time titular; confira

A Seleção Brasileira realizou no final da tarde desta quarta-feira (6) o segundo treino preparatório para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Belém. Na atividade, que foi aberta apenas por 30 minutos para a imprensa, o técnico Fernando Diniz deu um esboço do que seria o time titular do Brasil.

Na primeira parte da atividade, o elenco foi dividido em dois times. Um deles fez um treino de troca de passes, similar àquele realizado na última terça-feira (5). O outro time realizou uma atividade de movimentação, junto com os três goleiros. Nessa equipe, Diniz passou a esboçar um time titular.

Segundo o treino, o provável time titular do Brasil é o seguinte:

Ederson; Vanderson, Ibañez, Nino e Renan Lodi; Joelinton, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Richarlison e Raphinha.

Apesar disso, a equipe brasileira ainda pode ser alterada por Diniz antes do jogo contra a Bolívia. Na quinta-feira (7), a Seleção fará a o último treinamento antes da da partida pelas Eliminatórias. A atividade, ao contrário da desta quarta, será 100% aberta à imprensa.

VEJA AS FOTOS DO TREINO

Neymar treina normalmente

O camisa 10 da Seleção, mais uma vez, demonstrou que está apto para atuar contra a Bolívia. Contrariando o que disse o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, o brasileiro aparenta estar recuperado de uma lesão muscular. Assim como na última quarta, ele esteve presente em todo o treinamento.

O atacante Neymar Jr. esteve presente durante todo o treino desta quarta-feira (Igor Mota / O Liberal)

Chegada de Jesus

Este foi o primeiro treino com a Seleção completa em Belém. Nesta madrugada, o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, desembarcou em Belém. Ele foi convocado de última hora por Diniz após o corte do atacante Antony, que responde denúncias de violência doméstica.

Na atividade desta quarta, Jesus participou de toda a parte do treino que foi aberto à imprensa. Ele fez parte de um trabalho de troca de passes e deve começar no banco de reservas contra a Bolívia.

Brasil x Bolívia

A partida entre Brasil e Bolívia, válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizada nesta sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.