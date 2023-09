Seleção Brasileira em Belém: carreata marca saída da equipe para segundo dia de treinos; vídeo

A Seleção Brasileira deixou o hotel onde está hospedada, na avenida Nazaré, em Belém, rumo ao Estádio Mangueirão, onde realizará o segundo treino preparatório para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco canarinho interagiu pouco com os fãs, mas recebeu uma enorme demonstração de carinho. Por alguns quilômetros, uma carreata acompanhou o ônibus do time pentacampeão mundial.

Assim como ocorreu na última terça-feira (5), os jogadores saíram pela lateral do hotel e entraram no ônibus da delegação. Ninguém falou com a torcida, mas, o técnico Fernando Diniz fez alguns acenos ao público que estava no aguardo dos atletas. Em seguida, os dois ônibus partiram rumo ao Mangueirão.

Pela primeira vez desde que chegou a Belém, Fernando Diniz terá à disposição todos os 23 convocados para o jogo contra a Bolívia. Na madrugada desta quarta-feira (6), Gabriel Jesus desembarcou na capital paraense. Ele foi convocado às pressas no lugar de Antony, desconvocado após ter sido denunciado por violência doméstica.

Brasil x Bolívia

A partida entre Brasil e Bolívia, válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizada nesta sexta-feira (8), no Etádio Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.