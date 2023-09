Trabalhadores do Ver-o-Peso estão no clima para o jogo do Brasil contra a Bolívia

Na feira do Ver-o-Peso, um dos principais cartões postais de Belém, é grande a expectativa dos trabalhadores para o jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, na sexta-feira (8), no Mangueirão. É a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa.

Aroldo Maia Moraes, 43 anos, já está no clima do jogo, tanto que, na manhã de quarta-feira (6), foi trabalhar com uma camisa da Seleção Brasileira. O feirante contou que vai assistir ao jogo no pátio da casa dele, no bairro do Bengui. “Eu e a mulher tomando uma cerveja”, acrescentou.

Aroldo disse estar confiante na vitória do time comandado pelo técnico Fernando Diniz. “Vai ser 3 a 0 para o Brasil. O Neymar vai fazer dois golps”, afirmou, mas sem apontando o nome do jogador que seria o autor do terceiro gol.

Ele afirmou que não era à toa que estava vestindo a camisa da Seleção Brasileira. “Não foi coincidência não. Foi por causa do jogo mesmo, para incentivar mais", contou. “Tem que entrar no clima”, disse o feirante, que começou a trabalhar na feira aos 8 anos, acompanhando a família. Aroldo contou que até pensou na possibilidade de assistir ao jogo do Mangueirão. "Pensar em pensei. Mas, como vai ser muito sufoco para ir, é mais sossegado ficar em casa mesmo", afirmou.

Iran Silva, 51 anos, vende chá de ervas e também já está no clima do jogo. "Já está tudo organizado. Já organizei a televisão e as cadeiras. Vou ver com a minha família”, afirmou (Ivan Duarte/O Liberal)

Iran Silva, 51 anos, vende chá de ervas e também já está no clima do jogo. Ele disse que, por causa do jogo, a cidade está bastante movimentada. E contou que vai assistir ao jogo na casa dele, na Transcoqueiro. “Já está tudo organizado. Já organizei a televisão e as cadeiras. Vou ver com a minha família”, afirmou.

Iran acredita que o Brasil vai vencer por 3 a 1. “Gols do Neymar. E, se o Gabriel Jesus também entrar, pode ser que ele faça algum gol”, disse. Iran até pensou em ir ao estádio. “Mas o preço do ingresso está inviável”, contou. “Melhor ficar em casa. É mais tranquilo”, disse.

Carla Lopes, 48 anos, vende bombons regionais na feira e também já está se organizando para acompanhar o jogo de sexta-feira. “Estou esperando uma grande vitória. Vou assistir com os amigos”, contou. Para ela, o Brasil vai ganhar de 2 a 0. Um dos gols, disse, será de Neymar. Carla nem cogitou ir para o estádio. “Com os amigos é bem melhor”, afirmou.