Seleção Brasileira em Belém: Neymar posta novas fotos no estádio do Mangueirão

Neymar publicou fotos no estádio do Mangueirão, em Belém, durante o treino para o aguardado jogo entre Brasil e Bolívia nesta sexta-feira (8), pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro treino da Seleção Brasileira aconteceu na última terça-feira (5) e o atacante participou normalmente da atividade, mesmo com proteção no punho e coxas.

O atacante usou emojis de coração nas cores amarelo, verde e azul na legenda, para demonstrar seu orgulho. Nos comentários, celebridades como Ludmilla, Gabriel Medina, MC Cabelinho e Marcelo expressaram sua torcida à Seleção Brasileira.

Em uma das fotos, é possível notar a arquibancada do estádio formando a bandeira do Pará, causando uma reação empolgada dos paraenses. Muitos internautas até brincaram com a ideia de "colocar em um quadro" essa imagem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)