Seleção Brasileira faz primeiro treino em Belém no Mangueirão; veja imagens

O técnico Fernando Diniz comandou, na noite desta terça-feira (5), o seu primeiro treino no comando da Seleção Brasileira. A movimentação começou com um leve atraso e foi realizada no Mangueirão, em Belém, a partir das 18h. A atividade pôde ser acompanhada pela imprensa por aproximadamente meia hora, o que incluiu somente o trabalho de aquecimento dos jogadores de linha de uma atividade específica para os goleiros. O atacante Neymar participou normalmente da atividade, mesmo com uma proteção no punho direito e nas coxas.

O único atletas que não esteve presente no gramado foi o atacante Gabriel Jesus. Convocado de última hora por Diniz após o corte do atacante Antony, ele deve desembarcar em Belém após a atividade, no final da noite.

Veja imagens do primeiro treino da Seleção em Belém

Trabalhos fechados

Fernando Diniz optou por fechar os dois primeiros trabalhos para ter privacidade em seus primeiros momento como técnico do time. Nesta terça e quarta-feira deve conversar bastante com o elenco e fazer atividades intensas para começar a implementar seu estilo de jogo. Apenas na quinta-feira a imprensa poderá acompanhar na íntegra à movimentação.

Atividades realizadas

No periodo em que a imprensa pôde acompanhar, apenas duas atividades foram realizadas. A primeira foi o tradicional "bobinho", de aquecimento dos jogadores. A segunda foi uma linha de passe, em campo reduzido, misturando atletas do ataque e da defesa.

Em uma delas, Rodrygo, Richarlison, Bruno Guimarães e Raphinha tentavam fazer com que a bola não saísse de um espaço demarcado no chão. Eles eram marcados por Joelinton, Caio Henrique, Wanderson e Ibañez. Neymar atuava como um "jogador neutro", entre as linhas, atuando pelos dois times.