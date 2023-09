Presidente da CBF elogia estrutura do Mangueirão e avisa: 'Acho que vai ter mais jogos'; vídeo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, visitou o Centro de Mídia que recebe os jornalistas no Estádio Mangueirão, em Belém. Nesta terça-feira (5), a Seleção faz o primeiro treino com bola visando a partida contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O mandatário da CBF estava acompanhado do diretor do Estádio Mangueirão, Maurício Bororó. Ele fez uma breve visita às instalações e teve uma rápida conversa com jornalistas, onde admitiu que ficou impressionado com a estrutura e que o local pode abrigar mais partidas da Seleção Brasileira no futuro. "Acho que vai ter mais mais jogos [no Mangueirão], porque realmente ficou excelente", avaliou Edinaldo.

Ednaldo Rodrigues foi peça importante para que a partida contra a Bolívia fosse trazida para o Mangueirão. Desde o final de 2022, ainda durante a Copa do Catar, o mandatário da entidade que controla o futebol brasileiro disse que traria a Belém uma partida das Eliminatórias do próximo mundial.

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira (8), a partir das 21h45, pela rodada inicial do qualificatório para a Copa do Mundo de 2023. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.