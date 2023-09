Ex-Cruzeiro Marcelo Moreno está próximo de marco histórico em jogo do Brasil x Bolívia

O jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que ocorre na próxima sexta-feira (8), às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, promete marcos históricos para ambas as seleções.

No time adversário, o artilheiro Marcelo Moreno, de 36 anos, está perto de ultrapassar Ronald Raldes e se tornar o jogador com mais partidas pela Seleção Boliviana. Moreno está emparelhado com o ex-jogador de 42 anos, que soma 102 partidas pela Bolívia.

Nascido na Bolívia, mas, de nacionalidade brasileira, Marcelo Moreno tem passagens pelo Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. Atualmente no Independiente del Valle, o atleta é o maior artilheiro da Seleção Boliviana com 30 gols.

Convocado para a partida, Moreno frisa que a oportunidade é histórica, ainda mais por ser contra o Brasil. Na última Eliminatória da Copa do Mundo, a Bolívia ficou em 9° lugar, com 15 pontos, em 18 jogos.

“É sempre uma honra defender o meu país, tenho orgulho de representar essa camisa e o futebol boliviano. Jogar contra o Brasil tem sempre um gosto especial, pois eu tenho muita história em grandes clubes de lá, respeito muito a cultura, o povo e principalmente o futebol brasileiro [...] Vai ser um jogo muito especial e eu espero que possamos conseguir um resultado importante, para iniciarmos bem a competição”, disse.

Brasil X Bolívia

Na segunda rodada, a Bolívia enfrenta a Argentina em casa no dia 12 de setembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Já o Brasil enfrenta o Peru, também no dia 12, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, na capital do Peru.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)