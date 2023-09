Neymar chegou em Belém em jatinho particular avaliado em mais de R$ 200 milhões; veja detalhes

O astro da Seleção Brasileira, Neymar Jr, desembarcou em Belém em grande estilo para se juntar à equipe para a estreia contra a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para a viagem do Rio de Janeiro até a capital paraense, o jogador escolheu um dos jatinhos de sua coleção particular, o Falcon 900LX, avaliado em mais de US$40 milhões (cerca de R$ 200 milhões).

O modelo foi fabricado em 2011, pela companhia francesa Dassault Aviation, pode transportar até 14 passageiros e atingir uma velocidade máxima de 890 Km/h. E para aqueles que não querem ficar offline, a aeronave possui também um sistema de conexão de alta velocidade.

Confira imagens da aeronave:

jato neymar Divulgação / Dassault Falcon Divulgação / Dassault Falcon Divulgação / Dassault Falcon Divulgação / Dassault Falcon

Para o conforto dos passageiros, o jatinho também possui uma divisão de cômodos, com três ambientes, sendo uma cabine para os passageiros, um lounge e um quarto privativo, que conta com uma cama de casal e isolamento acústico, um diferencial para o descanso. “Cada detalhe foi pensado para aumentar o conforto, conveniência e conectividade”, diz a fabricante

Atualmente, existem cerca de 500 aeronaves do modelo 900LX em operação no mundo e interessados em fazer um voo no jato podem optar pelo aluguel, uma opção mais “viável”. De acordo com sites especializados, cada hora de aluguel a bordo da aeronave custa US$8 mil (cerca de R$40 mil).

VEJA MAIS

Além da Falcon, Neymar também é dono de um helicóptero Airbus ACH145, customizado com o tema “Batman” e avaliado em R$ 50 milhões, e de um jato Cessna Citation Sovereign.