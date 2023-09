Seleção Brasileira em Belém: após atender torcedores, Neymar se encotra com Fernando Diniz

O grande astro do Brasil está de volta à Seleção Brasileira. O atacante Neyma, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, desembarcou na noite desta segunda-feira (4), em Belém, em um voo particular. Em seguida o jogador foi para o hotel, onde cumprimentou torcedores e enfim teve seu encontro com o técnico Fernando Diniz, que bancou o seu retorno à Seleção, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Neymar e o técnico Fernando Diniz se encontraram momentos antes do jantar, dentro do hotel. O jogo contra a Bolívia na próxima sexta-feira (8), no Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa, marca o retorno de Neymar à Seleção. O atleta que foi bastante criticado pela ida para o futebol árabe, foi bastante festejado na sua chegada a Belém por torcedores que o aguardavam em frente ao hotel da Seleção na capital paraense.

O Brasil vai encarar a Bolívia, na próxima sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.