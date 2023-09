Seleção Brasileira em Belém: Neymar desembarca em avião particular na capital

Neymar já está em Belém para o jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia. O craque veio em um avião particular, do Rio de Janeiro, para a capital paraense, na noite desta segunda-feira (4).

Ele é a principal referência técnica da equipe que será liderada, pela primeira vez, pelo treinador Fernando Diniz. A partida será nesta sexta-feira (08), pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neymar deve participar do treinamento da equipe brasileira, agendada para a tarde de amanhã, terça-feira (05), no estádio Mangueirão, local do jogo de estreia da seleção.