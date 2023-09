Seleção Brasileira em Belém: Governador do Pará visita palco do jogo do Brasil; vídeo

Seleção Brasileira em Belém

Seleção Brasileira chega a Belém: Raphael Veiga é o primeiro a desembarcar no Pará; vídeo

O Brasil encara a Bolívia na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio do Mangueirão, pela abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026