Seleção Brasileira em Belém: goleiro convocado foi contratado por técnico do Paysandu no Náutico

Na próxima sexta-feira (8), o Brasil estreia contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo marca o retorno da Seleção Brasileira a Belém depois de 12 anos. Um dos convocados para os dois jogos desta Data FIFA foi contratado pelo atual técnico do Paysandu em 2021.

Lucas Perri, goleiro do Botafogo, foi convocado para a Seleção Brasileira no lugar do machucado Bento, do Athletico-PR. A trajetória para ser chamado começa na base do São Paulo, um mais um ano do último jogo dele pelo time sub-23 tricolor, em 2018, até estrear no profissional em 2019. Entre 2021 e 2022 só disputou 8 partidas com a camisa do São Paulo.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Botafogo, Lucas Perri agradeceu ao Náutico pelo momento de retomada na carreira vivida no clube.

“Eu vivia um momento muito difícil e conturbado na minha carreira. O Náutico abriu as portas para mim, me deu muita confiança e lá eu pude viver o surreal de Deus. Em pouco mais de seis meses a gente pode ser campeão, a torcida sempre me apoiou muito, pude ser feliz lá e os momentos bons e ruins que passamos lá. Acho que a experiência que tive em Recife, no Náutico, engrandeceu muito meu caráter e minha carreira. Sou muito grato por ter tido essa vivência na minha vida.”

Em 2022, foi emprestado para o Náutico, na época treinado por Hélio dos Anjos, atual técnico do Paysandu. O Timbu não renovou com os goleiros da temporada de 2021 e precisava de um goleiro titular. Lucas Perri era considerado promissor dentro do São Paulo e precisava de minutos para se desenvolver. A contratação de um goleiro que saiba jogar com os pés é um pedido de Hélio pelos clubes onde ele passa e Lucas Perri se encaixou nesse perfil.

Apesar disso, Hélio só comandou Lucas Perri em apenas 6 jogos no ano de 2022. O treinador foi demitido por justa causa depois de polêmica com o clube. O goleiro continuou a trajetória dele no Náutico, disputou 44 jogos e foi o grande destaque do time até ser negociado com o Botafogo em agosto do ano passado.

Em 2022, só disputou 4 jogos pelo Botafogo. Porém, em 2023, virou titular e é um dos destaques do Fogão no Campeonato Brasileiro. São 13 jogos em que não sofreu gol, em 22 partidas no campeonato.

Acompanhe a cobertura completa da Seleção Brasileira em Belém