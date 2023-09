Imprensa nacional e diretor da CBF; saiba quem apareceu no hotel da Seleção em Belém

A movimentação desta segunda-feira (4) foi tranquila em frente ao hotel que hospeda a Seleção Brasileira em Belém. No entanto, alguns profissionais da imprensa nacional e do staff da CBF apareceram do lado se fora da hospedagem.

VEJA MAIS:

Eric Faria, repórter da TV Globo (Reprodução/ SporTV)

Quem fez plantão na porta do hotel foram os repórteres da Globo Eric Faria e Edgar Alencar. Enquanto o primeiro será responsável pela cobertura da Seleção na TV Globo, o segundo cuidará das entradas ao vivo no SporTV.

Edgar Alencar, repórter TV Globo (Divulgação/ Instagram)

Da CBF, o único representante a sair do hotel foi o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. Ele foi até o centro de convenções, que funciona em uma área anexa ao hotel, e falou alguns minutos no telefone.

Rodrigo Paiva, diretor CBF (Rafael Ribeiro/ CBF)

Rodrigo Paiva voltou a ser o principal nome da comunicação da CBF não só na parte institucional, mas também na Seleção. Contratado pela primeira vez durante a gestão Ricardo Teixeira, em 2002, Paiva saiu em 2014, ficou oito anos fora, mas retornou em 2022. Agora, tem papel ampliado na entidade no ciclo pós-Copa do Catar.

Brasil e Bolívia

A Seleção ficará treinando durante a semana em Belém, de olho na partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O duelo ocorre na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no estádio Mangueirão.